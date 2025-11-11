«Это просто кошмар!»: Полина Диброва по ошибке перевела крупную сумму незнакомке
Полина Диброва едва не потеряла много денег из-за перевода незнакомке
36-летняя Полина Диброва отправилась в новую рабочую поездку, но начало путешествия омрачил неожиданный инцидент, о чём она рассказала в своём блоге.
Многодетная мама случайно перевела крупную сумму незнакомому человеку вместо помощницы, которая должна была оплатить билеты.
«Это просто кошмар! Я покупала билеты через своего консьержа и отправила ей сумму, чтобы она сама оплатила. Друзья, представляете, я отправила по другому номеру совершенно незнакомому человеку крупную сумму денег. Это действительно крупная сумма денег для меня. У меня всё в пятки провалилось. Я не понимала, что делать. Я набрала этот номер, там была женщина. Я сказала: "Извините, пожалуйста, вы не могли бы вернуть мне мои деньги?"», — рассказала Диброва.К счастью, незнакомка пошла навстречу и вернула средства. Полина призналась, что сильно переживала и испытывала неловкость, но рада, что ситуация закончилась благополучно.
«Чудеса случаются. Иногда такое тоже бывает», — добавила она.