«Это месть»: Алана Мамаева назвала причину слива скандального видео с Дибровым
Блогер Алана Мамаева связала публикацию видео с Дибровым с продажей его дома
Телеведущий Дмитрий Дибров оказался в центре внимания из-за видео в соцсетях. На записи у него расстегнута ширинка. Алана Мамаева в личном блоге выдвинула версию, что ролик появился в СМИ из-за мести за продажу дома.
Мамаева связала публикацию видео с тем, что телеведущий недавно продал особняк, где он раньше жил с бывшей женой Полиной.
«Пишут, это старое видео. Но только сейчас его слили в СМИ. Может быть, на фоне продажи дома Дмитрием Дибровым», — написала блогер.На появление ролика отреагировала и Полина Диброва. Она комментировала ситуацию, когда ещё состояла в браке с телеведущим.
«Что я могу прокомментировать... Каждый человек волен выбирать и жить так, как он хочет. Я в принятии, поэтому давайте перестанем это обсуждать», — заявила Полина.Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал отправить Дмитрия Диброва на лечение после появления голым на публике.