«Это месть»: Алана Мамаева назвала причину слива скандального видео с Дибровым

11 ноября 2025, 18:58

Блогер Алана Мамаева связала публикацию видео с Дибровым с продажей его дома

Дмитрий Дибров (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Телеведущий Дмитрий Дибров оказался в центре внимания из-за видео в соцсетях. На записи у него расстегнута ширинка. Алана Мамаева в личном блоге выдвинула версию, что ролик появился в СМИ из-за мести за продажу дома.





Мамаева связала публикацию видео с тем, что телеведущий недавно продал особняк, где он раньше жил с бывшей женой Полиной.

«Пишут, это старое видео. Но только сейчас его слили в СМИ. Может быть, на фоне продажи дома Дмитрием Дибровым», — написала блогер.

«Что я могу прокомментировать... Каждый человек волен выбирать и жить так, как он хочет. Я в принятии, поэтому давайте перестанем это обсуждать», — заявила Полина.

