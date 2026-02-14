«Это тренд на разводы»: Джиган обвинил психологов в распаде семьи

14 февраля 2026, 16:41

Джиган прошёлся по психологам после расставания с Самойловой

Джиган и Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @iamgeegun)

Джиган продолжает откровенно говорить о разрыве с Оксана Самойлова. Если раньше артист скептически отзывался о тарологах и астрологах, к которым обращалась бывшая жена, то теперь досталось и психологам.





В шоу «БДО» для VK Видео рэпер заявил, что современные специалисты якобы навязывают людям идею «новой жизни» и убеждают не держаться за отношения.





«Это тренд — типа ты сильная, у тебя новая жизнь, семья не якорь, ты найдёшь себе лучше, ты достойна лучшего, пока он не будет носить тебя на руках, пока не перевернёт весь мир», — возмутился артист.