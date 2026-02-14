Достижения.рф

«Это тренд на разводы»: Джиган обвинил психологов в распаде семьи

Джиган и Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @iamgeegun)

Джиган продолжает откровенно говорить о разрыве с Оксана Самойлова. Если раньше артист скептически отзывался о тарологах и астрологах, к которым обращалась бывшая жена, то теперь досталось и психологам.



В шоу «БДО» для VK Видео рэпер заявил, что современные специалисты якобы навязывают людям идею «новой жизни» и убеждают не держаться за отношения.

«Это тренд — типа ты сильная, у тебя новая жизнь, семья не якорь, ты найдёшь себе лучше, ты достойна лучшего, пока он не будет носить тебя на руках, пока не перевернёт весь мир», — возмутился артист.
По мнению Джигана, подобные установки не помогают парам справляться с кризисами, а наоборот — подталкивают к расставанию и разрушают институт семьи.
Софья Метелева

