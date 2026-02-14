«С дурацким праздником тебя!»: Моряк поздравила Андреасяна с Днём всех влюблённых
Лиза Моряк призналась в любви Сарику Андреасяну в День святого Валентина
В День всех влюблённых актриса Лиза Моряк опубликовала нежный пост, посвящённый режиссёру Сарик Андреасян.
В обращении она призналась, что именно рядом с ним почувствовала возможность не просто делить повседневную жизнь, а создавать что-то по-настоящему важное — и в кино, и вне его.
Актриса подчеркнула, что её вдохновляют увлечённость Андреасяна кино, стремление к созиданию и внимание к семье. По словам Моряк, вера режиссёра в идеи и проекты помогает ей двигаться вперёд и не сомневаться в выбранном пути.
Она добавила, что хочет строить общее будущее: обсуждать идеи, придумывать новые миры на экране и проживать жизнь вместе.
«Я люблю тебя, с дурацким праздником тебя!» — с юмором завершила актриса послание.