«С дурацким праздником тебя!»: Моряк поздравила Андреасяна с Днём всех влюблённых

14 февраля 2026, 17:01

Лиза Моряк призналась в любви Сарику Андреасяну в День святого Валентина

Лиза Моряк и Сарик Андреасян (Фото: Instagram* / @moryakliza)

В День всех влюблённых актриса Лиза Моряк опубликовала нежный пост, посвящённый режиссёру Сарик Андреасян.





В обращении она призналась, что именно рядом с ним почувствовала возможность не просто делить повседневную жизнь, а создавать что-то по-настоящему важное — и в кино, и вне его.



Актриса подчеркнула, что её вдохновляют увлечённость Андреасяна кино, стремление к созиданию и внимание к семье. По словам Моряк, вера режиссёра в идеи и проекты помогает ей двигаться вперёд и не сомневаться в выбранном пути.



Она добавила, что хочет строить общее будущее: обсуждать идеи, придумывать новые миры на экране и проживать жизнь вместе.





«Я люблю тебя, с дурацким праздником тебя!» — с юмором завершила актриса послание.