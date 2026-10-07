Диброва ответила на слухи о похудении с помощью уколов: «Мне надоело!»
Полина Диброва заявила, что никогда не делала уколы для похудения
Блогер и модель Полина Диброва ответила на слухи о том, что похудела с помощью препарата для диабетиков. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram*.
Бизнесвумен подчеркнула, что ей постоянно пишут комментарии, «уличающие» ее в сокрытии правды. Однако, по словам знаменитости, она никогда не делала таких уколов и не собирается прибегать к ним в будущем без показаний по здоровью.
«Это мне надоело! Я не колю себе уколы для похудения. Я делаю массаж ручной и аппаратный, слежу за питанием, слежу за уровнем стресса, занимаюсь спортом, много гуляю», — высказалась Полина.Любой препарат, считает основательница клуба для современных женщин, можно использовать только по назначению и под строгим контролем врачей. Сейчас же, по ее наблюдению, многие делают эти уколы в домашних условиях и без медицинских показаний.
Экс-жена телеведущего Дмитрия Диброва также рассказала, что перепробовала разные диеты и сделала определенные выводы. Теперь она питается интуитивно, когда чувствует голод, и не заедает стресс.
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