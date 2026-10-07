Диброва ответила на слухи о похудении с помощью уколов: «Мне надоело!»

07 октября 2026, 15:41

Полина Диброва заявила, что никогда не делала уколы для похудения

Полина Диброва (Фото: Инстаграм*/polinadibrova)

Блогер и модель Полина Диброва ответила на слухи о том, что похудела с помощью препарата для диабетиков. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram*.





Бизнесвумен подчеркнула, что ей постоянно пишут комментарии, «уличающие» ее в сокрытии правды. Однако, по словам знаменитости, она никогда не делала таких уколов и не собирается прибегать к ним в будущем без показаний по здоровью.

«Это мне надоело! Я не колю себе уколы для похудения. Я делаю массаж ручной и аппаратный, слежу за питанием, слежу за уровнем стресса, занимаюсь спортом, много гуляю», — высказалась Полина.