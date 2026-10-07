Гребенщикова* оштрафовали на 15 тысяч рублей
Хорошёвский районный суд Москвы признал музыканта Бориса Гребенщикова* виновным в совершении административного правонарушения по статье 20.33 КоАП РФ — участие в деятельности нежелательной организации. Судебная инстанция назначила наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей, сообщили 7 октября в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
Детали правонарушения не уточняются. Известно лишь, что протокол составили по итогам проверки прокуратуры Северо-Западного административного округа Москвы, а материалы дела поступили в суд в середине сентября.
О какой именно нежелательной организации идёт речь, не сообщается. Повторное привлечение к ответственности по указанной статье может стать основанием для уголовного преследования.
В июне 2023 года Минюст РФ включил Гребенщикова* в реестр иностранных агентов. Основанием назывались выступления против СВО, концерты за рубежом для сбора средств в поддержку Украины и получение финансирования из иностранных источников. В том же месяце его оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации армии.
В октябре 2025 года Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал музыканта на 40 тысяч рублей за публикацию видео на YouTube без маркировки иностранного агента. В марте 2026 года стало известно, что Гребенщиков* и его супруга получили гражданство Великобритании — соответствующие изменения внесли в британский реестр компаний, где с декабря 2022 года числится их фирма. Музыкант покинул Россию в 2020 году.
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