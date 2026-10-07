Гребенщикова* оштрафовали на 15 тысяч рублей

07 октября 2026, 15:18

В Москве суд оштрафовал музыканта Бориса Гребенщикова* на 15 тысяч рублей

Борис Гребенщиков* (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Хорошёвский районный суд Москвы признал музыканта Бориса Гребенщикова* виновным в совершении административного правонарушения по статье 20.33 КоАП РФ — участие в деятельности нежелательной организации. Судебная инстанция назначила наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей, сообщили 7 октября в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.