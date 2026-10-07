Концерт NILETTO в Брянске отменили после публичной поддержки Джигана
Концерт певца NILETTO (Даниил Прытков) в Брянске отменили после его публичной поддержки рэпера Джигана. По словам организаторов, после высказываний артиста около 90% зрителей вернули билеты на выступление, пишет Mash.
Накануне Прытков публично выступил в защиту Джигана на фоне скандала со стрельбой в его загородном доме в Подмосковье. Певец заявил, что его знакомый не употребляет запрещенные вещества и алкоголь, а также назвал его спортивным семьянином.
Выступление NILETTO в Брянске должно было состояться 10 октября. Стоимость билета составляла 3,5 тыс. рублей, всего организаторы реализовали около тысячи билетов. Однако после заявления артиста продажи резко сократились: к 6 октября у зрителей оставалось около 100 билетов.
Организаторы приняли решение отменить концерт. Следующее выступление NILETTO, согласно его графику, запланировано примерно через месяц в Москве.
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