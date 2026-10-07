Финалистка «Битвы экстрасенсов» объяснила череду травм Аллы Пугачевой

07 октября 2026, 15:08

Экстрасенс Миронова связала неприятности Пугачевой с негативным вниманием

Алла Пугачёва (фото: Instagram* / alla_orfey)

Алла Пугачева вновь появилась на публике с травмой. На этот раз 77-летняя певица вышла в свет с перевязанной левой рукой. Общественная служба новостей выяснила у бывшей участницы «Битвы экстрасенсов» Дарьи Мироновой, почему, по ее мнению, артистку преследует череда неприятностей.





Экстрасенс заявила, что сейчас к Пугачевой приковано особенно много внимания. По словам Мироновой, многочисленные негативные посылы могут повлиять на человека, если его психологическое или эмоциональное состояние ослаблено.



«Сегодня на певицу обрушивается очень много негатива, который сразу к ней липнет. Ей нужна в срочном порядке чистка от негатива, чтобы поставить точку в череде неприятных событий», — сказала она.