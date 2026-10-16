«Диеты не понадобились»: Анна Невская раскрыла секрет похудения после родов
Актриса Анна Невская рассказала, как вернула форму после родов без спорта и диет
Актриса Анна Невская, известная по сериалам «Кто в доме хозяин?» и «Звоните ДиКаприо!», рассказала, как она вернула форму после родов.
В беседе с Леди Mail артистка заявила, что спорт не занимает важного места в её жизни: на тренировки у неё нет ни времени, ни сил. При этом диеты ей не понадобились.
«Я быстро скинула набранное, едва оказавшись с малышом дома. Необходимость постоянно что-то делать в связи с появлением ребёнка, помноженная на переживания за него, быстро избавила меня от всех набранных килограммов. И слава Богу, потому что сегодня у меня бы точно не было времени ещё и калории считать», — рассказала Анна.Единственное, что она может себе позволить, — это массаж раз в неделю. По словам Невской, эта процедура жизненно необходима, иначе из-за частого ношения ребёнка на руках и склонённой к нему головы её шея и спина совсем выйдут из строя.