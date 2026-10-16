«Диеты не понадобились»: Анна Невская раскрыла секрет похудения после родов

16 октября 2026, 20:46

Актриса Анна Невская рассказала, как вернула форму после родов без спорта и диет

Анна Невская (Фото: кадр из сериала «Цена любви»)

Актриса Анна Невская, известная по сериалам «Кто в доме хозяин?» и «Звоните ДиКаприо!», рассказала, как она вернула форму после родов.





В беседе с Леди Mail артистка заявила, что спорт не занимает важного места в её жизни: на тренировки у неё нет ни времени, ни сил. При этом диеты ей не понадобились.

«Я быстро скинула набранное, едва оказавшись с малышом дома. Необходимость постоянно что-то делать в связи с появлением ребёнка, помноженная на переживания за него, быстро избавила меня от всех набранных килограммов. И слава Богу, потому что сегодня у меня бы точно не было времени ещё и калории считать», — рассказала Анна.