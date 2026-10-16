«Не мой вариант»: Анна Невская объяснила отказ от декрета после рождения сына

16 октября 2026, 20:17

Актриса Анна Невская рассказала, почему не ушла в декрет после рождения сына

Анна Невская (Фото: кадр из фильма «Честный развод»)

Актриса Анна Невская, известная по сериалам «Кто в доме хозяин?» и «Звоните ДиКаприо!», полгода назад стала мамой долгожданного сына. Она рассказала о совмещении карьеры и материнства.





В беседе с Леди Mail артистка призналась, что не рассматривала вариант уйти в декрет и поставить карьеру на паузу.

«Не думала, потому что я же должна как-то зарабатывать, чтобы было на что жить. А накопленные деньги имеют свойство заканчиваться. Да и не смогла бы я просто сидеть дома. Я всю жизнь работала, я привыкла жить в движении, находиться в центре внимания. И засесть в четырёх стенах — не мой вариант», — рассказала Анна.