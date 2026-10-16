«Трендовое и сумасшедшее»: Катя Лель высказалась о сборе аншлага в «Лужниках»
Певица Катя Лель назвала условие для сбора полных «Лужников»
Российская певица Катя Лель (настоящее имя — Екатерина Чупринина) посетила мероприятие «День рождения МУЗ-ТВ» и выступила там с заявлением. Она отметила, что сейчас не ставит перед собой цель собрать полные «Лужники».
В беседе с NEWS.ru артистка заявила, что для полного зала на этой площадке нужно показать аудитории что-то невероятное.
«Я вообще об этом не думаю. Я понимаю, что это огромная территория и аудитория. Для того чтобы собрать аншлаг на «Лужниках», должно быть что-то трендовое, невероятное, сумасшедшее. Это, конечно, очень непросто. Другой вопрос — как ты это проведёшь и зачем тебе это надо. Вот, мне пока это не надо», — призналась Екатерина.В материале «Радио 1» рассказываем о жизни Кати Лель. Собрали всё о том, как она пришла к славе, и о её сегодняшнем творчестве.