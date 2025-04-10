«Дико бесит!»: Анна Хилькевич осудила «творившую чудеса» Кристину Асмус за срыв съёмок сериала «Склиф»

Анна Хилькевич (Фото: Телеграм @khilkevich_anna)
Пользователи Сети и журналисты активно обсуждают скандал во время съёмок сериала «Склиф», устроенный актрисой Кристиной Асмус. В результате её изгнали со съёмочной площадки, а проект был приостановлен.
Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки подтвердила информацию о том, что звезду выставили прочь за «непрофессиональное поведение». У Асмус возникли проблемы с партнёрами по сериалу, после чего дальнейшие съёмки пришлось прекратить. Поведение «зазвездившейся» коллеги решительно осудила актриса и телеведущая Анна Хилькевич.
Кристина Асмус (Фото: Телеграм @asmusk)
Он призналась, что ей самой лишь однажды довелось сорвать уже запланированные съёмки, но ей до сих пор стыдно за ту ситуацию. По словам звезды «Универа», это произошло в разгар пандемии коронавируса, когда многие боялись лишний раз выходить на улицу.
Она не слишком винит коллег-артистов, поймавших звёздную болезнь, говорит, что такое может случится со всяким в их профессии. Главное — не перегибать палку, вовремя остановиться и вернуться в «нормальное, вполне земное» состояние, заключила Анна Хилькевич. Она также выразила надежду, что у Кристины всё будет хорошо, а большая часть написанного и сказанного о ней — «лютый хайп», поэтому скоро ситуация разрешится.
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«Прочла тут в новостях про скандал Асмус... Не знаю, конечно, что там у них точно случилось на съемках "Склифа", но меня дико триггерит, когда артисты начинают "творить чудеса" и нарушать дисциплинарные нормы», — сказала 38-летняя артистка.
Кристина Асмус (Фото: Телеграм @asmusk)
Он призналась, что ей самой лишь однажды довелось сорвать уже запланированные съёмки, но ей до сих пор стыдно за ту ситуацию. По словам звезды «Универа», это произошло в разгар пандемии коронавируса, когда многие боялись лишний раз выходить на улицу.
«Я должна была 17 марта ехать на съемку в шоу к Ане Седоковой, а вечером 16-го я поняла, что не могу приехать — поймала панику внутри, настоящие панические атаки начались. Я боялась выйти в массовое скопление людей, и тогда мы внезапно всей семьей решили уехать из города. Я позвонила Ане и слезно объяснила, что происходит. Она поняла и нашла оперативно мне замену. Вот и всё, на этом мое рабочее хулиганство закончилось», — рассказала Хилькевич.
Она не слишком винит коллег-артистов, поймавших звёздную болезнь, говорит, что такое может случится со всяким в их профессии. Главное — не перегибать палку, вовремя остановиться и вернуться в «нормальное, вполне земное» состояние, заключила Анна Хилькевич. Она также выразила надежду, что у Кристины всё будет хорошо, а большая часть написанного и сказанного о ней — «лютый хайп», поэтому скоро ситуация разрешится.
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Александр Бойцов