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«Страх, который реализовался»: младшая дочь Хилькевич перестала узнавать ее

Анну Хилькевич перестала узнавать младшая дочь
Анна Хилькевич (Фото: Telegram @khilkevich_anna)

Анна Хилькевич (Фото: Telegram @khilkevich_anna)

Анна Хилькевич вынуждена была отправиться в длительную командировку, а когда приехала, младшая шестимесячная дочка ее не узнала.
Хилькевич заявила, что реализовался ее страх. В длительную поездку актриса не смогла взять детей, несмотря на все свое желание.

«Я знала, что старшие дети шести и девяти лет спокойно могут это перенести, но как отреагирует на мое отсутствие самая маленькая, я с трудом могла представить. Меня обнадеживало то, что дома остаются девочки старшие, мама моя, няня — то есть круг лиц тот же самый, просто минус мама и папа», — рассказала Хилькевич подписчикам в Telegram-канале.

Она уточнила, что во время своего отсутствия она была на связи с мамой и думала, что все в порядке. По возвращении домой артистка была неприятно удивлена, когда младшая дочь ее не узнала.

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«Ночами ревела под лестницей»: Седокова о своей жизни после смерти Яниса Тиммы
Седокова рассказала о своей жизни после смерти Яниса Тиммы
28 марта 2025, 11:33

Анна Седокова (Фото: Instagram*/annasedokova)

Певица Анна Седокова тяжело переживала уход из жизни своего возлюбленного Яниса Тиммы, но опорой для нее, по ее словам, стал маленький сын Гектор.
«Я просто не помню, как я выживала эти дни, эти месяцы. Наш маленький сын стал опорой, ночами ревела под лестницей», — поделилась исполнительница в соцсетях.

В настоящее время Седокова потихоньку возвращается к активной жизни и даже выдает новые композиции. Бьюти-обозреватели уже оценили текст песни, назвав его жизнеутверждающим.

«Как бы ни было больно, как бы ни было сложно, надо встать, подняться, надо жить, поверь», — спела Седокова.

Баскетболист Янис Тимма ушел из жизни в декабре прошлого года. Мужчина не смог смириться с уходом от него певицы.

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#шоу-бизнес
#певица
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«Мне не стыдно за то, как я выгляжу»: невеста Павла Деревянко о скандале с интимным видео
Невеста Павла Деревянко Зоя Фуць высказалась об утечке интимного видео
28 марта 2025, 11:16

Зоя Фуць (Фото: Instagram*/zoi.futs)

Невеста актера Павла Деревянко Зоя Фуць прокомментировала скандал с утекшим в сеть интимным видео. Речь идет о кадрах, где девушка находится в постели топлес. По ее словам, она ничего не стыдится.
«…Хочу сказать, что мне не стыдно, ни за то, как я выгляжу, ни за то, что говорю, повезло Павлу. У меня одна просьба, не присылайте мне видео, которое я сама же сняла и скриншоты моей прекрасной груди, я вижу ее каждый день. Давайте посмотрим и забудем», — написала Зоя Фуць.
Павел Деревянко назвал возлюбленную самой лучшей, поставив эмодзи-сердечко. Подписчики тоже поддержали девушку, написав теплые слова и призывая не расстраиваться по поводу произошедшего.

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#шоу-бизнес
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«Уберите со сцены эту гулящую»: Как измена жены сделала Смоктуновского звездой
28 марта 2025, 10:12

Иннокентий Смоктуновский (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Иннокентий Смоктуновский — один из самых ярких представителей советского театра и кино. Его карьера была насыщена запоминающимися ролями и признанием зрителей.
Однако за этим успехом стоит личная трагедия и неудачный первый брак, о которых знают далеко не все. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Предательство, которое изменило жизнь

Первой супругой Смоктуновского стала его коллега Римма Быкова. Вместе они работали в театре Сталинграда, но талант Иннокентия оставался незамеченным как публикой, так и коллегами. Всё изменилось, когда артист узнал о неверности жены — она изменяла ему с театральным художником Виктором Лесковым. Эта новость стала для Смоктуновского настоящим ударом.

На одной из репетиций, не в силах сдержать эмоции, он устроил скандал.

«Уберите со сцены эту гулящую!» — кричал он, увидев свою предательницу на сцене.

Этот момент стал поворотным в его жизни.

Путь к успеху через Москву

После скандала Смоктуновский подал заявление об увольнении и отправился в Москву в поисках новой жизни. Первые месяцы в столице были непростыми — артист долго не мог найти работу. Однако судьба улыбнулась ему, когда он попал в театр Ленинского комсомола.

Фото: iStock/Andrey Rykov

Встреча с судьбой

В Москве Иннокентий встретил Суламифь Кушнир, руководительницу пошивочного цеха, которая сразу привлекла его внимание. Их отношения быстро развивались, и вскоре Смоктуновский сделал ей предложение.

Успех благодаря поддержке

Суламифь стала настоящей опорой для своего мужа. Она обратилась к руководителю «Мосфильма» Ивану Пырьеву, что открыло новые горизонты для Смоктуновского. После премьеры его первой картины успех пришел к нему стремительно. С тех пор слава артиста только росла, а все достижения он всегда приписывал своей жене.

Таким образом, личная трагедия и предательство стали катализаторами для Смоктуновского на пути к вершинам карьеры.

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#театр
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Серьезное ДТП, измены и истинная любовь: чем может удивить актер из «Папиных дочек» Александр Самойленко?
28 марта 2025, 10:08

Александр Самойленко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Александр Самойленко стал известен благодаря роли ловеласа Антонова в популярном сериале «Папины дочки». Однако актер не рад, когда его ассоциируют только с этим персонажем.
Он не горюет, что не вернулся в продолжение ситкома, и даже не планирует смотреть новые серии. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».

Личная жизнь

Первый брак и семья

С первой женой, Инессой Боровиковой, Самойленко познакомился в институте. Это был студенческий брак, и рождение сына Степы произошло по настоянию молодого мужа, который всегда мечтал о детях. В то время Инесса стремилась к театральной карьере, а Александр подрабатывал, чтобы прокормить семью, даже наряжаясь в костюм Деда Мороза на Новый год.

Фото: iStock/ANGHI

Развод и начало новой жизни

Со временем отношения супругов охладели, и причиной развода стали измены с обеих сторон. После серьезного разговора они решили разойтись. Самойленко пришлось покинуть дом и жить у друзей и знакомых.

Трудные времена и новая любовь

Начало нового тысячелетия оказалось для актера непростым: он попал в аварию, уснув за рулем. После этого три месяца провел в больнице, перенес несколько операций. Его поддерживала вторая жена Елена, с которой он поженился в 2000 году. Хотя их брак продлился всего два месяца, она подарила ему сына Сашу.

Мимолетные романы

После Елены у Самойленко был краткосрочный роман с красавицей Ольгой Ломоносовой. Несмотря на двухлетние ухаживания, до свадьбы дело не дошло. Ольга встретила другого и родила ему троих детей.

Ольга Ломоносова (ВКонтакте @olgalomonosova_official)

Третий брак и новая семья

Третьей женой Александра стала буфетчица из ресторана Евгения, на 19 лет моложе его. В 2006 году они поженились и стали родителями сына Прохора. Однако и этот брак закончился изменой.

Счастье в новых отношениях

Сегодня 59-летний Самойленко счастлив в отношениях с Натальей Громовой, сотрудницей «Артека», которая младше его на 22 года. Вместе они воспитывают общую дочь Еву, родившуюся в 2019 году. У Александра четверо детей, с которыми он поддерживает теплые отношения.

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#статьи
#счастье
#брак
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Сын Сергея Зверева планирует отсудить у отца 25 млн рублей за испорченное детство
Сын Сергея Зверева планирует отсудить у отца 25 млн за испорченное детство
28 марта 2025, 09:19

Сергей Зверев-младший (Фото: кадр из передачи «Прямой эфир»)

Сын Сергея Зверева планирует отсудить у отца 25 млн рублей за испорченное детство. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По его словам, он получил психологическую травму после того, как шоумен водил его на вечеринки в стиле «Пи Дидди». Уточняется, что отец и сын не виделись около десяти лет.

Мужчина рассказал, что между ним и отцом произошел конфликт из-за того, что он якобы воровал вещи из дома и продавал их. Сегодня у Зверева-младшего нет постоянного места жительства, он перебивается случайными заработками.

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