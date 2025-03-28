«Страх, который реализовался»: младшая дочь Хилькевич перестала узнавать ее

Анна Хилькевич (Фото: Telegram @khilkevich_anna)
Анна Хилькевич вынуждена была отправиться в длительную командировку, а когда приехала, младшая шестимесячная дочка ее не узнала.
Хилькевич заявила, что реализовался ее страх. В длительную поездку актриса не смогла взять детей, несмотря на все свое желание.
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«Я знала, что старшие дети шести и девяти лет спокойно могут это перенести, но как отреагирует на мое отсутствие самая маленькая, я с трудом могла представить. Меня обнадеживало то, что дома остаются девочки старшие, мама моя, няня — то есть круг лиц тот же самый, просто минус мама и папа», — рассказала Хилькевич подписчикам в Telegram-канале.Она уточнила, что во время своего отсутствия она была на связи с мамой и думала, что все в порядке. По возвращении домой артистка была неприятно удивлена, когда младшая дочь ее не узнала.
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Элина Позднякова