Кристина Асмус рассталась с Ильей Бурцом

Кристина Асмус (Фото: Telegram @asmusk)
Актриса Кристина Асмус закончила отношения с продюсером Ильей Бурцом, который развелся ради нее с женой. Об их связи стало известно в ноябре прошлого года.
В Москве прошла премьера сериала «Актерище», продюсером которого является Бурец. Мужчина пришел на мероприятие один. После этого начали распространяться слухи о его расставании с Кристиной. Источник из окружения экс-влюбленных подтвердил, что они действительно больше не вместе.
Асмус и Бурец познакомились на съемках «Райцентра». Кристина тогда встречалась с Романом Евдокимовым, а продюсер был женат. Мужчина развелся, и всем стало известно об отношениях с Асмус. Пара довольно быстро начала жить вместе. Что стало причиной их разрыва, пока неизвестно.
Читайте также:
«Конечно, братцы»: звезда «Интернов» высказалась о постельных сценах
Смена имени и множество женщин: что скрывает Гарик Харламов, его проекты и чем он занимается сейчас?
«Обручились»: Кристина Асмус надела свадебное платье на фоне слухов о помолвке
«Разошлись на дружеской ноте несколько недель назад, никаких конфликтов и громких ссор, просто вместе приняли решение, что так будет лучше обоим», — заявил источник сайта StarHit.
Асмус и Бурец познакомились на съемках «Райцентра». Кристина тогда встречалась с Романом Евдокимовым, а продюсер был женат. Мужчина развелся, и всем стало известно об отношениях с Асмус. Пара довольно быстро начала жить вместе. Что стало причиной их разрыва, пока неизвестно.
Читайте также:
«Конечно, братцы»: звезда «Интернов» высказалась о постельных сценах
Смена имени и множество женщин: что скрывает Гарик Харламов, его проекты и чем он занимается сейчас?
«Обручились»: Кристина Асмус надела свадебное платье на фоне слухов о помолвке
Элина Позднякова