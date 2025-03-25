Кристина Асмус рассталась с Ильей Бурцом

Катя Гордон успевает быть юристом, певицей и матерью. При этом она не проходит мимо громких скандалов: защитила девушек от нападок Татьяны Брухуновой, нашла компромат на Анну Седокову после гибели Яниса Тиммы и вступилась за своего бывшего мужа, телеведущего Александра Гордона, которого обвинили в изнасиловании.