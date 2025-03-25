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Кристина Асмус рассталась с Ильей Бурцом

Кристина Асмус (Фото: Telegram @asmusk)

Кристина Асмус (Фото: Telegram @asmusk)

Актриса Кристина Асмус закончила отношения с продюсером Ильей Бурцом, который развелся ради нее с женой. Об их связи стало известно в ноябре прошлого года.
В Москве прошла премьера сериала «Актерище», продюсером которого является Бурец. Мужчина пришел на мероприятие один. После этого начали распространяться слухи о его расставании с Кристиной. Источник из окружения экс-влюбленных подтвердил, что они действительно больше не вместе.

«Разошлись на дружеской ноте несколько недель назад, никаких конфликтов и громких ссор, просто вместе приняли решение, что так будет лучше обоим», — заявил источник сайта StarHit.

Асмус и Бурец познакомились на съемках «Райцентра». Кристина тогда встречалась с Романом Евдокимовым, а продюсер был женат. Мужчина развелся, и всем стало известно об отношениях с Асмус. Пара довольно быстро начала жить вместе. Что стало причиной их разрыва, пока неизвестно.

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#продюсер
«Всю беременность я рисковала умереть»: Катя Гордон откровенно рассказала о рождении сына благодаря врачебной ошибке
Катя Гордон откровенно рассказала о рождении сына благодаря врачебной ошибке
25 марта 2025, 18:21

Катя Гордон (фото: Instagram* @katyagordon)

Катя Гордон успевает быть юристом, певицей и матерью. При этом она не проходит мимо громких скандалов: защитила девушек от нападок Татьяны Брухуновой, нашла компромат на Анну Седокову после гибели Яниса Тиммы и вступилась за своего бывшего мужа, телеведущего Александра Гордона, которого обвинили в изнасиловании.
На сей раз юрист рассказала о личном в шоу Натальи Подольской «Ваша Наташа». Гордон поделилась, что роды давались ей непросто, а вторая беременность была очень тяжёлой.

«Оказалось, что у меня редкий диагноз – это называется приращение плаценты к матке. В общем, история в том, что мой плод опоясала моя артерия, и, чтобы его достать, нужно резануть артерию. Я знаю, что четыре (литра крови – прим. ред.) – это критически потерять. У меня почти четыре было потеряно. Фишка в том, что даже там, на ложе операционном, я устроила скандал, и меня спас и моего ребёнка только мой поганый характер», – призналась Гордон.
Адвокат вспоминала, что ей сообщили о необходимости делать аборт по протоколу. Действительно, согласно российскому законодательству, если стоит выбор между спасением жизни матери и ребёнка, предписано спасать женщину. Однако Гордон удалось настоять на своём.

В течение восьми часов знаменитость пролежала со вскрытым животом. В толпе она заметила врача-турка, которого заставила резать артерию, пообещав, что выживет. В результате, всё прошло успешно, и Гордон очнулась через 2-3 дня.

Екатерина отметила, что в критический момент не боялась смерти, поскольку для неё страшнее жить после потери ребёнка. При этом мамой во второй раз она стала чудом – если бы особенность была обнаружена раньше, то пришлось бы сделать аборт. В результате, у юриста родился сын, которого она назвала в честь святого – Серафимом.

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*запрещён в РФ
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Ездит на старой Honda, а отец работает таксистом: появились новые подробности о женихе дочери Волочковой
Жених Ариадны Волочковой ездит на старой Honda, а его отец работает таксистом
25 марта 2025, 17:57

Никита Григорян и Ариадна Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Появились новые подробности о женихе дочери Анастасии Волочковой. Молодой человек старше Ариадны на четыре года, в его семье есть старый автомобиль Honda, а отец работает таксистом.
Жениха дочери балерины зовут Никита Григорян. По словам Ариадны, он бизнесмен и занимается строительством, однако выяснилось, что два бизнеса молодого человека прогорели. Сейчас он поёт в церковном хоре. Парень вырос в простой семье и совсем не является медийным лицом.

«Родители Никиты простые люди, небогатые. Отец его занимался небольшим строительным бизнесом, но компанию эту он закрыл. Много лет он работает в такси. В семье у них старенькая машина Хонда. Никита на ней иногда тоже ездит», – сообщил знакомый семьи в беседе с Kp.ru.
Также были сведения о том, что у отца Никиты Константина Григоряна тоже есть бизнес. Однако компания, основанная ещё в 2003 году, закрылась в 2022 году из-за ковидных ограничений.

Несмотря на это, Анастасия Волочкова благословила дочь на брак, поскольку для неё главное, чтобы Ариадна была счастлива.

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#свадьба
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«Бог судья беглянке»: на прощании с отцом Филиппа Киркорова осудили Аллу Пугачёву
Артист Наджиев осудил Пугачёву, не посетившую похороны Бедроса Киркорова
25 марта 2025, 16:24

Алла Пугачева (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Несколько дней назад Филипп Киркоров похоронил отца. Церемония прощания с Бедросом Киркоровым состоялась в Большом Зале на Троекуровском кладбище, которую посетили многие звёзды отечественного шоу-бизнеса.
Однако многие ждали приезда Аллы Пугачёвой, которая не только не явилась, но и не позвонила Киркорову и не выразила бывшему мужу соболезнования. Также артистка не прислала венок на могилу.

Артист Игорь Наджиев в беседе с aif.ru сообщил, что сидел на прощании рядом с музыкальным продюсером Леонидом Дзюником, который подтвердил, что Пугачёва так и не вышла на связь после смерти бывшего свекра.

По словам Наджиева, такое поведение Примадонны шокировало всех гостей. Он считает, что артистка должна была найти слова утешения для поп-короля. А её поступок он назвал «плевком» в сторону Киркорова.

«Алла Борисовна, ты забыла, что ты называла его папой? И Бедрос тебе, действительно, ведь в отцы годен практически. Бог судья нашей беглянке», – высказался Игорь Наджиев.
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*запрещён в РФ
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#артист
#киркоров
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Нагиев поблагодарил продюсеров сериала «Актёрище» за гастрит и непроизвольное мочеиспускание
Нагиев поблагодарил продюсеров за гастрит и непроизвольное мочеиспускание
25 марта 2025, 16:05

Дмитрий Нагиев (фото: Instagram* @nagiev.universal)

Дмитрий Нагиев поблагодарил продюсеров сериала «Актёрище» за то, что подобрали его на «обочине кинематографа».
На премьере картины, которая прошла накануне в кинотеатре «Октябрь», актёр рассказал, что съёмки в проекте оказались для него довольно сложными, однако он всё же рад, что принял в низ участие.

«Хотел бы поблагодарить за гастрит, который я заработал на этих съёмках, начальную стадию деменции, непроизвольное мочеиспускание при виде режиссёра», – сообщил артист.
Сериал «Актёрище» представлен онлайн-кинотеатром KION. Картина выйдет на экране 1 апреля.

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#артист
#сериал
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Таролог раскрыл истинную причину развода Бондарчука и Андреевой и спрогнозировал шанс на воссоединение
Таролог Зак: Бондарчук и Андреева развелись из-за денег
25 марта 2025, 15:24

Паулина Андреева и Федор Бондарчук (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Любовь звездной пары растопилась, как масло на сковородке: Федор Бондарчук и Паулина Андреева официально подтвердили слухи о разводе. Что их ждет дальше, и есть ли у них шанс на воссоединение?
Таролог, нумеролог, астролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что если анализировать потенциал пары по датам рождения с помощью нумерологии, то они довольно хорошо совместимы.

«У Паулины есть физическая энергия, которой в базе не хватает Фёдору Бондарчуку, а у Фёдора есть тактичность, здоровая любовь к себе и хорошая интуиция, которых не хватает Паулине. Полагаю, что во многом они держались на тактичности и умении идти на компромиссы, которые есть у Фёдора», — поделился эксперт.

По его словам, истинная причина развода звездой пары, судя по раскладу ТАРО, в финансовом вопросе.

«Об этом говорит обилие пентаклиевых карт в раскладе. Уточняющие карты говорят, что, вероятно, развод был необходим для того, чтобы сохранить капитал или другое материальное имущество. Интересно, что и в раскладах на чувства и у Фёдора, и у Паутины выпали пентаклиевые (денежные) карты. Но в случае с Фёдором вышла Восьмёрка Пентаклей, которая указывает не только на деньги, но и на отношение к Паулине как к уважаемому партнёру. А в случае с Паулиной вышла Шестёрка Пентаклей, которая больше указывает на финансовую зависимость», — объяснил таролог.

Он подчеркнул, что речь не идёт о паразитировании на деньгах, а скорее всего, карты в целом описывают их чувства друг к другу как чувства коллег, а не влюблённой пары.

«Воссоединение пары в 2025-2026 годах очень маловероятно. И у Фёдора, и у Паулины вряд ли появятся серьёзные отношения в ближайшие два года. А вот новости об отношениях пары (не воссоединение, но разные светские сплетни) мы в 2025 году услышим ещё не раз. И расклад Таро показывает, что это является частью запланированного пиара для обоих героев», — заключил Борис Зак.

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