Дилара расплакалась на шоу Утяшевой, когда рассказывала про Моргенштерна*

Дилара Зинатуллина (Фото: Телеграм, @dilalara753)
Блогер Дилара Зинатуллина стала гостьей шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка». Одной из тем были отношения Дилары с рэпером и блогером Алишером Моргенштерном*. Девушка расплакалась, когда рассказывала, как она переживала расставание с ним.
«Самым сложным было завершить отношения, следующее по сложности — прожить», — поделилась своими переживаниями Дилара.Она добавила, что справиться с трудностями ей помогли родные.
«Чтобы не случилось, [они] всегда будут на вашей стороне. Поэтому если вдруг что-то такое происходит, всегда надо обращаться к близким», — сказала Дилара.Ранее Ксения Бородина заявила, что цены на услуги организаторов свадеб и всех, кто связан с этой индустрией, стали запредельными.
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*признан в России иноагентом.
Анастасия Чубина