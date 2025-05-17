«Она продала себя на все телеканалы страны»: Наталья Рудова резко высказалась о 19-летней невесте Лепса

Аврора Киба (Фото: Инстаграм*/avrorakiba)
В преддверии премьеры шоу «Мастер игры» на ТНТ, которая состоится 17 мая, вспыхнуло бурное обсуждение одной из самых молодых участниц проекта — 19-летней невесты Григория Лепса. Как сообщает Starhit, в первом выпуске между Авророй Кибой и Натальей Рудовой была напряженная беседа.
Наталья Рудова подчеркнула, что за хрупкой внешностью девушки скрывается железная хватка. По ее мнению, она может дать фору всем «старичкам» шоу-бизнеса.
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«Ты видела, как она себя продала на все телеканалы страны? Она шарит за шоу!» — воскликнула Рудова.Марго Овсянникова, также участвующая в проекте, дополнила, что зависть к ней вполне оправдана — немногим удается завоевать внимание столь статусного жениха.
«Аврора всех злила Лепсом. Ну кто не мечтает о Лепсе?» — высказалась певица.Сама же девушка перед стартом шоу сделала дерзкое заявление, предупредив противников о серьезном настрое:
«Я пока не знаю, куда заведет меня игра, но у меня есть только одно правило — никаких правил!»
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Лидия Пономарева