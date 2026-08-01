Дима Билан исполнил «Седую ночь» и трогательно обратился к покойному Юрию Шатунову

01 августа 2026, 04:45

Дима Билан назвал покойного Юрия Шатунова другом и исполнил его главный хит

Дима Билан (Фото: Telegram @bilanofficial)

На шоу «Твой №1» в Москве Дима Билан посвятил трогательный момент памяти Юрия Шатунова. Певец не просто произнёс тёплые слова, а исполнил главный хит артиста — «Седую ночь», чем растрогал публику.





Билан с большой теплотой говорил о Шатунове, назвав его настоящим другом. Он поделился воспоминанием об одном из долгих разговоров с солистом «Ласкового мая». Беседа длилась уже семь часов, когда Юрий по‑простому, по‑свойски дал коллеге важный совет.



«Просто взял и сказал: "Пожалуйста, будь внимателен. Вокруг тебя иногда могут виться люди, которые могут тебя обмануть". Я счастлив, что вокруг меня таких людей нет, но не отдать дань Юрию… Я не могу этого не сделать. Видит Бог, ты улыбаешься и знаешь, что это всё правда и честно», — с искренностью произнёс Билан.