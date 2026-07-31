Стал известен окончательный приговор блогеру Лерчек
Гагаринский районный суд Москвы вынес приговор блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, по уголовному делу о незаконных валютных операциях. О решении судьи РИА Новости рассказал участник судебного разбирательства.
Суд назначил Валерии наказание в виде пяти лет лишения свободы условно. Помимо условного срока, судья назначил Чекалиной денежный штраф в размере 765 миллионов рублей.
Кроме того, судебная инстанция наложила на неё дополнительное ограничение: сроком на три года блогер не сможет продвигать свой бренд в интернете и использовать своё имя в коммерческих целях в сети.
Все заседания по этому делу проходили в закрытом режиме — представители прессы и публика не допускались в зал. Сама Чекалина свою вину в инкриминируемых ей действиях не признаёт.
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