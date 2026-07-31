Стал известен окончательный приговор блогеру Лерчек

31 июля 2026, 19:24

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* @ler_chek)

Гагаринский районный суд Москвы вынес приговор блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, по уголовному делу о незаконных валютных операциях. О решении судьи РИА Новости рассказал участник судебного разбирательства.