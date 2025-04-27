Дима Билан назвал дату своей свадьбы

Дима Билан (фото: Telegram @bilanofficial)
Поклонники Димы Билана постоянно интересуются, когда же один из самых известных холостяков отечественного шоу-бизнеса создаст семью. Обычно певец игнорирует эти вопросы и говорит исключительно о творчестве.
Однако на этот раз исполнитель решил ответить интересующимся фанатам в шутливой форме. Он опубликовал в своём Telegram-канале ролик с онлайн-игрой, в которой свадебное кольцо играющего должно провалиться между большими обручальными. После этого появится приблизительная дата свадьбы.
Билан пробовал несколько раз, но кольцо не хотело попадать в ловушку. Тогда артист отчаялся узнать дату своей свадьбы и сказал от себя.
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Билан пробовал несколько раз, но кольцо не хотело попадать в ловушку. Тогда артист отчаялся узнать дату своей свадьбы и сказал от себя.
«Ответ, через сколько я женюсь! Приблизительно после 2365 года. Вопросов больше нет!», – заявил Билан.Читайте также:
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Анастасия Чинкова