«Не слышу на 90%»: Дима Билан заявил о проблемах со слухом

Дмитрий Билан (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Певец Дима Билан испытывает проблемы со слухом после съемок клипа «Горький дождь». Его слова приводит Telegram-канал «Звездач».
«У меня затекло в уши, и по сей день у меня не слышит ухо. Процентов на 90 я не слышу высокие звуки. Врачи говорят, что это возраст», — сказал Билан.Он добавил, что практически сутки был под дождем, а съемки продолжались три дня и две ночи.
Перед этим певица Ирина Понаровская впервые поделилась переживаниями по поводу смерти сына Энтони Родда. Женщина расплакалась прямо во время интервью журналистке Лауре Джугелии. Исполнительница подчеркнула, что не могла иметь детей, а Энтони давал ей счастье на протяжении 40 лет.
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