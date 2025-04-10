«Я коплю на ремонт»: Дима Билан не рассчитал финансы и отложил переезд в новую квартиру

Дима Билан (фото: Telegram @bilanofficial)
В прошлом году Дима Билан купил квартиру в центре Москвы, о которой давно мечтал. Однако выбрал он недвижимость не в новостройке, как многие другие звёзды, а в старом «сталинском» доме.
Артист очень хотел стать владельцем апартаментов в роскошном советском доме, однако теперь ему предстоит вложить немало средств в ремонт старой квартиры. И, похоже, Билан не рассчитал свои финансы.
Выяснилось, что квартира по-прежнему стоит в том виде, в котором певец её приобрёл, поскольку пока что у него нет денег на отделку. В апартаментах несколько комнат, поэтому работа предстоит масштабная.
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Выяснилось, что квартира по-прежнему стоит в том виде, в котором певец её приобрёл, поскольку пока что у него нет денег на отделку. В апартаментах несколько комнат, поэтому работа предстоит масштабная.
«Хорошо поживает (квартира – прим. ред.). Я коплю на ремонт. Сейчас другие интересы», – заявил Билан в беседе с изданием 7Дней.ru.Тем не менее, есть вероятность, что Билан не захочет кардинально менять интерьеры и намеренно оставит ретро-стиль, поскольку является большим фанатом вещей из советской эпохи.
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Анастасия Чинкова