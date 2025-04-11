«Еще одна скрепа»: Билан прокомментировал рекорд Овечкина по голам в НХЛ

Дима Билан (фото: Telegram @bilanofficial)
Дима Билан отреагировал на рекорд форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Об этом пишет издание «Спорт-Экспресс».
«Еще один культурный код, еще одна скрепа. Смотрю на это широко», – заявил певец.Билан добавил, что пересекался с Овечкиным, поэтому лично знаком с хоккеистом.
Напомним, что 6 апреля Александр Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, который ранее принадлежал канадскому хоккеисту Уэйну Гретцки. Российский спортсмен забил 895-ю шайбу во время гостевого матча против «Нью-Йорк Айлендерс».
Читайте также:
«Я коплю на ремонт»: Дима Билан не рассчитал финансы и отложил переезд в новую квартиру
«Саня, ты сотворил историю»: Дзюба поздравил Овечкина с рекордом
Бузова, Пересильд, Киркоров и другие звезды шоу-бизнеса поздравляют Овечкина с историческим достижением
Анастасия Чинкова