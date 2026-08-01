«Вот, моя»: Люся Чеботина призналась, что пять лет ждала отношений с ЮрКиссом

01 августа 2026, 13:33

Люся Чеботина заявила, что долгое время была уверена в их с ЮрКиссом романе

Люся Чеботина (Фото: Instagram* / @lusia_chebotina)

Люся Чеботина впервые откровенно рассказала в шоу «Натальная карта» о своих отношениях с ЮрКиссом. По словам певицы, на протяжении нескольких лет она искренне верила, что между ними постепенно развивается роман, однако, как выяснилось позже, настоящих отношений тогда не было.





Артистка призналась, что из-за своих чувств отказывала другим поклонникам и не строила личную жизнь, рассчитывая, что однажды они с ЮрКиссом все-таки станут парой.





«Много лет была без парня, все ко мне подкатывали, а я их отшивала, думая, что у нас с Юрой какие-то отношения. <…> Я почти 5 лет ждала, пока мы встречаться начнем. Он создал для всех такую иллюзию, будто у нас есть отношения: на публику цветы дарил, на дорожку выводил, на камеру играл: "Вот, моя". А по факту мы были друзьями», — рассказала Чеботина.