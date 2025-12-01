Дима Билан поднял стоимость новогодних корпоративов до 10 миллионов рублей
Певец Дима Билан поднял стоимость новогодних корпоративов до 10 миллионов рублей, сравнявшись по гонорарам с Киркоровым. Резкий рост цен связан с его новым витком популярности — трек «Я твой номер один» 2007 года внезапно стал вирусным в TikTok.
Как сообщает Telegram-канал Mash, основной райдер артиста тоже заметно обновился. Билан и директор летают только бизнесом, команда из 19 человек — экономом. На площадке их ждут два V-Class и Maybach для артиста; в гримёрке — буженина, морепродукты, энергетики и отдельные условия по питанию. Отель — строго 5 звезд, минимум один люкс, суточные для команды — 125 тысяч рублей.
При этом певец отказывается от фото, автографов и совместных TikTok даже за деньги. На фоне роста внутреннего спроса Билан возобновил и частные зарубежные выступления, укрепляя статус одной из самых дорогих эстрадных звёзд зимнего сезона.
Читайте также: