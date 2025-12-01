01 декабря 2025, 10:51

Дима Билан (Фото: Instagram*/bilanofficial)

Певец Дима Билан поднял стоимость новогодних корпоративов до 10 миллионов рублей, сравнявшись по гонорарам с Киркоровым. Резкий рост цен связан с его новым витком популярности — трек «Я твой номер один» 2007 года внезапно стал вирусным в TikTok.