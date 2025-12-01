Водитель продюсера «Ласкового мая» Разина дал на него показания по делу о мошенничестве

01 декабря 2025, 06:23

ТАСС: Водитель Андрея Разина дал на него показания по делу о крупном мошенничестве

Андрей Разин (Фото: Instagram* @razin_andrei_lm)

Бывший водитель продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина дал на него показания по уголовному делу о мошенничестве с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова на 500 миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС.





​Напомним, что Разин на протяжении нескольких лет использовал поддельный договор с автором песен группы «Ласковый май», Сергеем Кузнецовым, чтобы получать роялти с популярных хитов.



Экс-водитель продюсера сообщил следователям, что фигурант ежемесячно выплачивал ему 50 тысяч рублей за работу. Он добавил, что не видел Разина лично после встречи в 2021 году в Сочи.





«В последний раз общался с Разиным в 2023 году по телефону, который звонил в сильном алкогольном опьянении, поэтому понимать его было очень трудно», — объяснил мужчина.