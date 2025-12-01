«Начал включать фраера»: Концертный директор Филипа Киркорова подрался с блогером на открытии ГУМ-катка в центре Москвы
Концертный директор певца Филиппа Киркорова Максим Ситник подрался с блогером Суадом Муратовичем во время торжественного открытия ГУМ-катка в центре Москвы. В разговоре с Telegram-каналом SHOT Ситник раскрыл детали инцидента.
Конфликт между двумя мужчинами случился вчера вечером. Сначала они вступили в словесную перепалку — оба в этот момент находились на льду, хотя вне его пределов раздражение мужчин тоже не утихло.
Начались физические разборки: концертный директор и блогер бросились друг на друга. Драку пришлось останавливать очевидцам.
Максим Ситник оправдал свои действия тем, что блогер «оскорбил артиста и смеялся над ним», а затем начал говорить по-хамски и даже позволил себе нецензурные выражения.
«Не хотел никак портить никому настроение и праздник. Просто не люблю понты и когда люди позволяют себе многое», — пояснил концертный директор Филиппа Киркорова.Он утверждает, что сделал обычное замечание Муратовичу, а тот ответил агрессией.
«Просто сказал: зачем такое говорить? После чего он начал включать фраера, а теперь переобулся на жертву», — объяснил Ситник.Ранее Филипп Киркоров посетил концерт группы «Моя Мишель» и признался, что особенно восхищён солисткой Татьяной Ткачук.