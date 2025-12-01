«Начал включать фраера»: Концертный директор Филипа Киркорова подрался с блогером на открытии ГУМ-катка в центре Москвы

01 декабря 2025, 04:22

Концертный директор Киркорова раскрыл причину драки с блогером на открытии ГУМ-катка

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* @fkirkorov)

Концертный директор певца Филиппа Киркорова Максим Ситник подрался с блогером Суадом Муратовичем во время торжественного открытия ГУМ-катка в центре Москвы. В разговоре с Telegram-каналом SHOT Ситник раскрыл детали инцидента.





Конфликт между двумя мужчинами случился вчера вечером. Сначала они вступили в словесную перепалку — оба в этот момент находились на льду, хотя вне его пределов раздражение мужчин тоже не утихло.



Начались физические разборки: концертный директор и блогер бросились друг на друга. Драку пришлось останавливать очевидцам.



Филипп Киркоров (Фото: Instagram* @fkirkorov)

Максим Ситник оправдал свои действия тем, что блогер «оскорбил артиста и смеялся над ним», а затем начал говорить по-хамски и даже позволил себе нецензурные выражения.





«Не хотел никак портить никому настроение и праздник. Просто не люблю понты и когда люди позволяют себе многое», — пояснил концертный директор Филиппа Киркорова.

«Просто сказал: зачем такое говорить? После чего он начал включать фраера, а теперь переобулся на жертву», — объяснил Ситник.