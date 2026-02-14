«Отказ приносит больше пользы»: Хейли Бибер раскрыла семейный секрет баланса

14 февраля 2026, 20:51

Хейли Бибер рассказала, как совмещает материнство и карьеру

Хейли Бибер (Фото: Instagram* / @haileybieber)

Модель и предпринимательница Хейли Бибер поделилась личным опытом совмещения семьи и работы на конференции Vogue Forces of Fashion.





По словам Хейли, ключевую роль играет поддержка мужа — певца Джастин Бибер. Благодаря разделению обязанностей она может спокойно уезжать по рабочим делам, зная, что их маленький сын остаётся с отцом.





«Очень важно найти хорошего партнёра, с которым можно разделить обязанности. Благодаря этому у меня есть возможность работать, например, здесь, в Австралии, а мой сын отлично проводит время со своим отцом», — рассказала она.

«Отказ в конечном итоге приносит больше пользы, потому что ты можешь проявить себя в других местах с лучшей стороны», — заявила она.