«Отказ приносит больше пользы»: Хейли Бибер раскрыла семейный секрет баланса
Хейли Бибер рассказала, как совмещает материнство и карьеру
Модель и предпринимательница Хейли Бибер поделилась личным опытом совмещения семьи и работы на конференции Vogue Forces of Fashion.
По словам Хейли, ключевую роль играет поддержка мужа — певца Джастин Бибер. Благодаря разделению обязанностей она может спокойно уезжать по рабочим делам, зная, что их маленький сын остаётся с отцом.
«Очень важно найти хорошего партнёра, с которым можно разделить обязанности. Благодаря этому у меня есть возможность работать, например, здесь, в Австралии, а мой сын отлично проводит время со своим отцом», — рассказала она.Предпринимательница, развивающая собственный бренд Rhode, также отметила: иногда приходится отказываться от проектов, чтобы сосредоточиться на приоритетах.
«Отказ в конечном итоге приносит больше пользы, потому что ты можешь проявить себя в других местах с лучшей стороны», — заявила она.Бибер добавила, что совместные проекты с супругом для них выглядят естественно и не воспринимаются как работа — скорее как часть общей жизни.