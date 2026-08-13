Дима Билан после скандала анонсировал новый большой концерт в «Лужниках» в 2027 году
Дима Билан после скандального концерта пообещал масштабное шоу с сюрпризами
Дима Билан сообщил в соцсетях о планах провести большой сольный концерт в московских «Лужниках» в 2027 году.
Артист назвал предстоящее выступление новым этапом в своей карьере и пообещал зрителям масштабную постановку.
«Это новый масштаб и огромное пространство для фантазии. Но не переживайте — всем всё будет видно. Мне важно, чтобы каждый человек чувствовал себя частью происходящего», — заявил исполнитель.По словам Билана, концерт будет сложным с точки зрения постановки и при этом наполненным неожиданными элементами. Певец намерен использовать возможности большой площадки, чтобы сделать шоу максимально зрелищным.
«Будет масштабно, сложно и с большим количеством сюрпризов. Иначе зачем нам Лужники?» — отметил артист.