Софья Эрнст поставила Ване Дмитриенко 50 баллов за концерт

13 августа 2026, 16:56

Софья Эрнст заявила, что не отказалась бы выдать замуж дочь за Ваню Дмитриенко

Софья Эрнст (Фото: Instagram* / @sofyapavlovna)

Софья Эрнст устроила в соцсетях необычный разбор концерта Вани Дмитриенко и в итоге поставила молодому артисту максимальные 50 баллов. Актриса записала шуточный обзор выступления певца и объяснила, за что именно начисляла ему очки.