Софья Эрнст поставила Ване Дмитриенко 50 баллов за концерт
Софья Эрнст устроила в соцсетях необычный разбор концерта Вани Дмитриенко и в итоге поставила молодому артисту максимальные 50 баллов. Актриса записала шуточный обзор выступления певца и объяснила, за что именно начисляла ему очки.
Первые 10 баллов Дмитриенко получил практически без условий — за то, что он молодой, красивый и талантливый. Остальные 40 Эрнст распределила между достижениями и яркими моментами карьеры певца.
В частности, актриса отметила большой сольный концерт Дмитриенко в «Лужниках», его участие в съёмках фильма, а также способность артиста трогать сердца своих поклонниц.
Отдельные баллы неожиданно достались Ване за Анну Пересильд. Актриса вышла к певцу на сцену во время концерта, и этот эпизод Софья Эрнст тоже включила в свою систему оценки.
Эрнст подчеркнула, что относится к Дмитриенко исключительно по-матерински. При этом актриса с юмором призналась, что не отказалась бы однажды выдать за такого парня собственную дочь.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России