«Вырубило»: Виктория Боня потеряла обоняние после рождения дочери

13 августа 2026, 17:40

Виктория Боня призналась, что уже больше 10 лет не чувствует запахи

Виктория Боня (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

Виктория Боня рассказала о необычной особенности, которая появилась у неё после рождения дочери Анджелины. Телеведущая призналась, что практически полностью потеряла обоняние и уже больше десяти лет не чувствует запахи. Об этом сообщает StarHit.





По словам Бони, проблемы начались после родов. Сейчас она не способна воспринимать запахи так, как большинство людей, и практически ничего не ощущает.





«Анджелишка забрала обоняние. Она гиперслышит запахи, а я вообще всё… Вырубило», — рассказала Виктория.