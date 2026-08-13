«Вырубило»: Виктория Боня потеряла обоняние после рождения дочери
Виктория Боня призналась, что уже больше 10 лет не чувствует запахи
Виктория Боня рассказала о необычной особенности, которая появилась у неё после рождения дочери Анджелины. Телеведущая призналась, что практически полностью потеряла обоняние и уже больше десяти лет не чувствует запахи. Об этом сообщает StarHit.
По словам Бони, проблемы начались после родов. Сейчас она не способна воспринимать запахи так, как большинство людей, и практически ничего не ощущает.
«Анджелишка забрала обоняние. Она гиперслышит запахи, а я вообще всё… Вырубило», — рассказала Виктория.При этом сама дочь телеведущей, наоборот, очень чувствительна к запахам. Боня отметила, что Анджелина способна замечать ароматы, которые сама она не ощущает.
Таким образом, уже более десятилетия для Бони привычные запахи — от парфюма до ароматов еды — практически не воспринимаются. Телезвезда решила поделиться этой особенностью своей жизни с подписчиками спустя много лет после появления проблемы.