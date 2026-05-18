Дима Билан продал подмосковный дом со скидкой 15%
Дима Билан продал свой загородный дом в Подмосковье со скидкой около 15% от первоначальной цены. Об этом сообщает ТАСС.
Изначально стоимость недвижимости оценивалась примерно в 250 миллионов рублей, однако итоговая сумма сделки составила около 212 миллионов рублей.
Дом расположен на Новорижском шоссе в элитном коттеджном посёлке «Монтевиль» в Истринском районе, примерно в 23 километрах от МКАД. Площадь объекта — около 440 квадратных метров.
Внутри дома — четыре спальни, гостиная, две кухни, сауна и гараж на два автомобиля. Интерьер выполнен в современном минималистичном стиле.
По данным источников, Дима Билан решил продать недвижимость в рамках переезда ближе к природе. Сообщается, что ранее он приобрёл новый дом, для чего продал несколько объектов и оформил ипотеку.
В новом жилье артист рассчитывает больше отдыхать и восстанавливаться после гастролей: там есть бассейн, живописный вид и выход к реке, где можно заниматься рыбалкой.
