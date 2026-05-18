Певица Анна Плетнёва продолжила выступление после падения в зал
Анна Плетнёва получила травму во время сольного концерта в Москве. Во время выступления артистка неожиданно сорвалась со сцены и упала в зрительный зал. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Несмотря на падение и боль, певица быстро поднялась и продолжила концерт, не прерывая шоу. Позже стало известно, что в результате инцидента у неё сломан палец.
После выступления Анна Плетнёва вышла на связь с поклонниками, показала ссадины и поблагодарила за поддержку. Она заверила, что чувствует себя нормально и продолжает гастрольный график.
Инцидент вызвал обсуждение среди поклонников: многие отметили профессионализм артистки и её способность продолжать выступление даже в такой стрессовой ситуации. Сама Анна Плетнёва подчеркнула, что несмотря на травму, отменять концерты не планирует.
