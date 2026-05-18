Компания Данилы Козловского ушла в многомиллионный минус
Данила Козловский столкнулся с финансовыми трудностями в бизнесе. Как выяснил «Звездач», компания артиста ООО «ДК Интертеймент» завершила год с серьёзными убытками.
Несмотря на выручку в размере 5 миллионов рублей, итоговый финансовый результат оказался отрицательным — фирма ушла в минус на 10 миллионов рублей.
Чем именно вызваны такие потери, пока неизвестно. При этом поклонники отмечают, что творческая карьера Данилы Козловского по-прежнему остаётся успешной: актёр продолжает сниматься в кино, участвовать в театральных проектах и привлекать внимание публики.
В Сети уже шутят, что не все проекты звезды оказываются такими же удачными, как его личная жизнь. Пока сам Данила Козловский ситуацию с бизнесом никак не комментировал.
