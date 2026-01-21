Ренат Агзамов впервые сыграл в кино

21 января 2026, 16:50

Кондитер Ренат Агзамов дебютировал в сериале «САШАТАНЯ»

Ренат Агзамов (Фото: Instagram* / @renat_agzamov)

Известный кондитер Ренат Агзамов дебютировал в кино, снявшись в десятом сезоне популярного ситкома «САШАТАНЯ» от Norm Production. Об этом сообщает Super.





Ранее Агзамов был знаком с камерой благодаря участию в кулинарных телешоу, но полноценного актёрского опыта у него не было.



Сам Агзамов отметил, что предложение присоединиться к проекту принял с большим интересом. Он сыграл самого себя, причём роль не ограничилась коротким камео.





«Моё участие — это не просто короткое камео, а полноценная история, и играть её было легко и приятно. Думаю, зрители быстро поймут, зачем я появился именно в этом сезоне — и, надеюсь, улыбнутся», — сказал он.