Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов женился
Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов женился. Актёр, известный зрителям по роли Вована, узаконил отношения с блогером Александрой Калмыковой. Об этом сообщает VOICE.
Пара воспитывает общего двухлетнего сына Кирилла. Кроме того, вместе они растят двух детей Александры от первого брака. Для Владимира этот брак стал вторым. От первого союза у актёра есть шестилетняя дочь Соня.
Отношения Селиванова с матерью дочери в свое время сопровождались публичным конфликтом. В 2024 году бывшие супруги громко судились, подробности которого активно обсуждались в СМИ. Теперь в личной жизни актёра новый этап — Владимир и Александра официально стали мужем и женой.
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