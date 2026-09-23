Джигану может грозить реальный срок после стрельбы в доме
Адвокат рассказал, за что Джигана могут привлечь к уголовной ответственности
Ситуация вокруг Джигана может обернуться уголовным преследованием. По имеющимся данным, рэпер около десяти часов не выпускал персонал из дома, а во время произошедшего один человек получил ранение.
Как рассказал «Звездачу» адвокат Александр Мугин, если обстоятельства подтвердятся, речь может идти сразу о нескольких составах преступлений. В частности, юридическая оценка будет зависеть от того, какой именно вред здоровью получил пострадавший — это установит судебно-медицинская экспертиза.
«Во-первых, по части огнестрела — это, в зависимости от степени тяжести вреда здоровью, либо тяжкий вред, либо средней тяжести», — отметил юрист.По его словам, такие дела относятся к публичному обвинению, поэтому для начала расследования заявление самого пострадавшего не обязательно, если о произошедшем правоохранителям стало известно из других источников.
Отдельно адвокат обратил внимание на возможное незаконное лишение свободы. Если подтвердится, что сотрудники действительно не могли покинуть дом на протяжении примерно десяти часов, этим обстоятельствам также может быть дана уголовно-правовая оценка.
Кроме того, при подтверждении использования оружия и демонстративного агрессивного поведения может рассматриваться статья о хулиганстве с применением оружия. Отдельный вопрос — законность хранения и применения самого оружия.
При этом состояние опьянения, если оно имело место, само по себе не освобождает человека от ответственности и в некоторых случаях может учитываться судом как отягчающее обстоятельство.