Джигану может грозить реальный срок после стрельбы в доме

23 сентября 2026, 18:06

Адвокат рассказал, за что Джигана могут привлечь к уголовной ответственности

Джиган (Фото: Instagram* / @iamgeegun)

Ситуация вокруг Джигана может обернуться уголовным преследованием. По имеющимся данным, рэпер около десяти часов не выпускал персонал из дома, а во время произошедшего один человек получил ранение.





Как рассказал «Звездачу» адвокат Александр Мугин, если обстоятельства подтвердятся, речь может идти сразу о нескольких составах преступлений. В частности, юридическая оценка будет зависеть от того, какой именно вред здоровью получил пострадавший — это установит судебно-медицинская экспертиза.





«Во-первых, по части огнестрела — это, в зависимости от степени тяжести вреда здоровью, либо тяжкий вред, либо средней тяжести», — отметил юрист.