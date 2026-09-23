Стало известно, сколько сотен миллионов заработает Мари Краймбрери за тур
Мари Краймбрери отправилась в масштабный тур по России, который продлится вплоть до апреля. В рамках гастролей певица посетит 18 городов и даст серию концертов в разных регионах страны. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Если все заявленные выступления пройдут при полной продаже билетов, общая выручка от концертов может превысить 206 млн рублей. При этом речь идет именно о потенциальной выручке от продажи билетов, а не о чистом заработке артистки.
Цены на билеты в разных городах отличаются не слишком сильно. В среднем стоимость места составляет от трех до шести тысяч рублей, хотя конкретная цена зависит от площадки и категории билета.
В маршрут Краймбрери вошли города от Иркутска и Хабаровска до Казани, Уфы и Смоленска. Таким образом, певице предстоит проехать с концертами практически через всю страну.
При этом итоговая сумма будет зависеть от фактических продаж, количества зрителей на каждом шоу и цен на билеты. Расчет в 206 млн рублей актуален при условии, что все заявленные концерты соберут полные залы.
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