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Стало известно, сколько сотен миллионов заработает Мари Краймбрери за тур

Тур певицы Мари Краймбрери может принести более 206 млн рублей
Мари Краймбрери (Фото: Instagram* / @marikraimbrery)

Мари Краймбрери отправилась в масштабный тур по России, который продлится вплоть до апреля. В рамках гастролей певица посетит 18 городов и даст серию концертов в разных регионах страны. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Если все заявленные выступления пройдут при полной продаже билетов, общая выручка от концертов может превысить 206 млн рублей. При этом речь идет именно о потенциальной выручке от продажи билетов, а не о чистом заработке артистки.

Цены на билеты в разных городах отличаются не слишком сильно. В среднем стоимость места составляет от трех до шести тысяч рублей, хотя конкретная цена зависит от площадки и категории билета.

В маршрут Краймбрери вошли города от Иркутска и Хабаровска до Казани, Уфы и Смоленска. Таким образом, певице предстоит проехать с концертами практически через всю страну.

При этом итоговая сумма будет зависеть от фактических продаж, количества зрителей на каждом шоу и цен на билеты. Расчет в 206 млн рублей актуален при условии, что все заявленные концерты соберут полные залы.

Софья Метелева

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