Стало известно, сколько сотен миллионов заработает Мари Краймбрери за тур

23 сентября 2026, 17:33

Тур певицы Мари Краймбрери может принести более 206 млн рублей

Мари Краймбрери (Фото: Instagram* / @marikraimbrery)

Мари Краймбрери отправилась в масштабный тур по России, который продлится вплоть до апреля. В рамках гастролей певица посетит 18 городов и даст серию концертов в разных регионах страны. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».