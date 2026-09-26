«Дима потерялся»: Александр Панайотов высказался о воссоединении группы «БиС»

26 сентября 2026, 18:37

Александр Панайотов признался, что его удивило возвращение «БиС»

Александр Панайотов (Фото: Instagram* / @panaiotov)

Александр Панайотов положительно отнесся к новой тенденции в российском шоу-бизнесе — воссоединению популярных групп 90-х и нулевых. Особенно певца порадовало возвращение дуэта «БиС» в составе Влада Соколовского и Дмитрия Бикбаева. Об этом сообщает «ТВ Mail».





Артист признался, что с Владом Соколовским продолжал пересекаться и после распада группы, а вот о Дмитрии Бикбаеве долгое время практически ничего не слышал.





«Влада я еще видел, он был в поле моего зрения. А Дима потерялся. Поэтому их воссоединение было для меня приятным сюрпризом. Я им это и сказал при встрече», — поделился Панайотов.