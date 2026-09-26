«Дима потерялся»: Александр Панайотов высказался о воссоединении группы «БиС»
Александр Панайотов признался, что его удивило возвращение «БиС»
Александр Панайотов положительно отнесся к новой тенденции в российском шоу-бизнесе — воссоединению популярных групп 90-х и нулевых. Особенно певца порадовало возвращение дуэта «БиС» в составе Влада Соколовского и Дмитрия Бикбаева. Об этом сообщает «ТВ Mail».
Артист признался, что с Владом Соколовским продолжал пересекаться и после распада группы, а вот о Дмитрии Бикбаеве долгое время практически ничего не слышал.
«Влада я еще видел, он был в поле моего зрения. А Дима потерялся. Поэтому их воссоединение было для меня приятным сюрпризом. Я им это и сказал при встрече», — поделился Панайотов.По словам Александра, возвращение известных коллективов может стать приятным событием не только для самих артистов, но и для их поклонников, которые спустя годы вновь получают возможность услышать знакомые хиты в живом исполнении.
Недавно Соколовский и Бикбаев уже дали первый большой концерт в Москве. Выступление не обошлось без экстремального момента: во время шоу Дмитрий сорвался с троса, однако концерт продолжился.