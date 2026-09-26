«Я обязана ему жизнью»: Виктория Боня заявила, что Владимир Соловьёв спас её оскорблением

26 сентября 2026, 18:16

Боня считает, что скандал с Соловьёвым спас её от трагедии в Пакистане

Виктория Боня (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

Виктория Боня рассказала о неожиданной связи между скандалом с Владимиром Соловьёвым и трагедией, произошедшей позже в Пакистане. По словам блогерши, именно конфликт с телеведущим косвенно изменил её планы на лето и в итоге не позволил оказаться в месте трагедии. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





Весной Соловьёв публично резко высказался в адрес Бони, оскорбив её. После этого, как утверждает Виктория, произошли события, которые полностью изменили её планы.



Боня рассказала, что из-за обстоятельств того периода она подвернула ногу и порвала связки. В результате ей пришлось отказаться от поездки в Пакистан, куда она изначально собиралась отправиться летом.



Позже там произошла трагедия с альпинистами. По словам Бони, если бы не травма и последовавшие изменения в её планах, она могла бы оказаться в Пакистане примерно в то же время.





«Если бы всё пошло по плану, я, скорее всего, оказалась бы там именно в тот момент, когда произошла трагедия. Поэтому, как бы невероятно это ни звучало, я могу сказать: в той цепочке событий я обязана Соловьёву своей жизнью», — призналась блогерша.