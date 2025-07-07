Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв сыграли свадьбу
Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина и олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв поженились, сообщила Аверина в личном блоге.
До свадьбы молодые люди встречались полтора года. Фигурист сделал предложение своей избраннице в День святого Валентина в этом году.
Известно, что Дина и Дима познакомились на проекте «Ледниковый период» в 2024 году. Аверина как раз выступала в паре с Соловьёвым.
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