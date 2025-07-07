В тюрьме P. Diddy встретили овациями после вынесения оправдательного приговора
Сокамерники рэпера P. Diddy Шона Комбса аплодировали стоя, когда тому вынесли оправдательный приговор, сообщил один из адвокатов музыканта.
Напомним, что 55-летнего рэпера обвиняли в торговле людьми и рэкете, ему грозило пожизненное заключение. Однако, присяжные оправдали P. Diddy.
Стоит отметить, что с Комбса сняли не все обвинения: так, за «поставку» людей для занятия проституцией ему грозит до 20 лет тюрьмы. Окончательный приговор вынесут 3 октября.
*запрещён в РФ.
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