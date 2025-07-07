Ксения Собчак в меховой юбке едва не упала на выступлении в Петербурге

07 июля 2025, 15:16

Ксения Собчак (Фото: Telegram, @ksbchk)

Телеведущая Ксения Собчак в меховой юбке чуть не упала на сцене в Санкт-Петербурге. Об этом инциденте Ксения рассказала в личном блоге.