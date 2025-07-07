Ксения Собчак в меховой юбке едва не упала на выступлении в Петербурге
Телеведущая Ксения Собчак в меховой юбке чуть не упала на сцене в Санкт-Петербурге. Об этом инциденте Ксения рассказала в личном блоге.
Собчак и Ида Галич стали ведущими мероприятия VK fest в Санкт-Петербурге. Для выхода на сцену Ксения выбрала меховую юбку, блузку в горошек, бежевый фрак-пальто с цветочным узором и туфли на высоких каблуках. В личном блоке телеведущая рассказала, что сцена была очень скользкой, из-за чего ходить по ней на шпильках было опасно. Был момент, когда Собчак чуть не упала.
Несмотря на инцидент, журналистка с юмором отнеслась к ситуации. Она даже устроила опрос в личном блоге: упадёт она или нет.
Ранее Собчак высказалась об успехе Надежды Кадышевой.
*запрещён в РФ.
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