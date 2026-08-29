Певица МакSим устроила потасовку с ведущими на шоу о своей книге
Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) устроила шуточную потасовку на шоу, где планировала обсуждать свою вторую книгу «Другая реальность». Издание «СтарХит» опубликовало видео этого эпизода.
На кадрах артистка в спортивном костюме в шутливой форме показывала приёмы самообороны ведущим — комикам Сергею Орлову, Алексею Квашонкину и Алексею Соловьёву.
Последнему она выкрутила руки и ударила в живот, причём всё происходило на камеру. Затем певица изобразила агрессию и с кулаками набросилась на остальных ведущих, чем вызвала смех в зале.
Релиз книги артистки планировался на июль в магазинах и на онлайн-платформах. Однако за неделю до этого срока Марина отменила выход из-за угроз в адрес своей семьи. Позже Абросимова пояснила, что авторы угроз не знакомились с содержанием автобиографии, которая их так встревожила.
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