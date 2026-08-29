«Рядом никого»: Анна Седокова раскрыла, что скрывалось за её уходом из «ВИА Гры»
Анна Седокова рассказала об уходе из «ВИА Гры» из-за беременности в 21 год
Анна Седокова в шоу «Ой, мамочки» рассказала о драматичных обстоятельствах своего ухода из группы «ВИА Гра».
Певица сообщила, что в 21 год во время гастролей в Японии она столкнулась с трудным выбором: продолжать карьеру или стать матерью.
«У меня рядом никого нет, в семье всё сложно. Остался только мужчина, который на 10 лет старше и который проводил время со стриптизёршами. Когда Костя Меладзе обо всём узнал, он поддержал меня и сказал: «Рожай, всё будет хорошо!» — заявила Анна.Однако, как отметила Седокова, принять это решение без страха за будущее помог совет гинеколога. Врач посоветовала не спешить с решениями и дать себе три месяца, чтобы обдумать ситуацию и пожить с новыми обстоятельствами.