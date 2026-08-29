«Насобираю шишек»: Звезда «Триггера» раскрыл детали нового проекта
Максим Матвеев запустил ювелирный бренд и сам разработал дизайн всех изделий
Актёр Максим Матвеев на фестивале «ЧТИВО» в беседе с Сергеем Минаевым рассказал о запуске своего ювелирного бренда.
Как передаёт корреспондент «Газеты.Ru», Матвеев признался, что не имеет профильного образования в ювелирном деле.
«Я абсолютный любитель, но теперь уже, наверное, нет. Сама идея мне показалась: «А зачем откладывать в долгий ящик?». Лучше я рискну, ринусь в это всё, насобираю шишек и наспотыкаюсь, но попробую новое дело, почувствую, каково это», — рассказал Максим.Актёр отметил, что коллеги быстро поверили в идею и начали продвигать проект.
«Команда, кстати, практически вся женская. У нас матриархат в бренде», — подчеркнул мужчина.Артист сообщил, что выбрал эту сферу, чтобы поделиться своими ощущениями с клиентами. На вопрос Минаева о совмещении работы Матвеев ответил, что сам нарисовал эскизы всех 50 изделий первой коллекции, потому что любит рисовать.