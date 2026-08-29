«Насобираю шишек»: Звезда «Триггера» раскрыл детали нового проекта

29 августа 2026, 19:59

Максим Матвеев запустил ювелирный бренд и сам разработал дизайн всех изделий

Максим Матвеев (Фото: кадр из сериала «Триггер 2»)

Актёр Максим Матвеев на фестивале «ЧТИВО» в беседе с Сергеем Минаевым рассказал о запуске своего ювелирного бренда.





Как передаёт корреспондент «Газеты.Ru», Матвеев признался, что не имеет профильного образования в ювелирном деле.

«Я абсолютный любитель, но теперь уже, наверное, нет. Сама идея мне показалась: «А зачем откладывать в долгий ящик?». Лучше я рискну, ринусь в это всё, насобираю шишек и наспотыкаюсь, но попробую новое дело, почувствую, каково это», — рассказал Максим.

«Команда, кстати, практически вся женская. У нас матриархат в бренде», — подчеркнул мужчина.