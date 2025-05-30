«Мне ее жаль»: Свекровь Ивлеевой назвала своего сына жестоким

Свекровь Насти Ивлеевой призналась, что ей жаль блогершу из-за характера сына
Анастасия Ивлеева и Филипп Бегак (фото: Instagram* @_agentgirl_)

Свекровь Насти Ивлеевой призналась, что ей жаль блогершу из-за характера сына, передает StarHit.



Настя Ивлеева и Филипп Бегак тайно поженились в Крыму. По словам Дарьи Семеновой, ей жаль блогершу и бывших избранниц Филиппа.

«Всех жен Филиппа мне жаль — у моего сына жесткий характер. И жесток он не только к женам. Фил не терпит лжи, лености, безответственности», — заявила она.

Семенова добавила, что главной женщиной в жизни сына считает не Ивлееву, а его дочь Василису.

*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова

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