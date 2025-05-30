«Мне ее жаль»: Свекровь Ивлеевой назвала своего сына жестоким
Свекровь Насти Ивлеевой призналась, что ей жаль блогершу из-за характера сына
Свекровь Насти Ивлеевой призналась, что ей жаль блогершу из-за характера сына, передает StarHit.
Настя Ивлеева и Филипп Бегак тайно поженились в Крыму. По словам Дарьи Семеновой, ей жаль блогершу и бывших избранниц Филиппа.
«Всех жен Филиппа мне жаль — у моего сына жесткий характер. И жесток он не только к женам. Фил не терпит лжи, лености, безответственности», — заявила она.
Семенова добавила, что главной женщиной в жизни сына считает не Ивлееву, а его дочь Василису.
*Запрещен в РФ