Элитная дача, квартира за 50 млн: какое наследство оставила Валентина Талызина и кто получит ее богатство
Сегодня, 24 июня, пройдет прощание с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной. Актриса оставила после себя не только яркие роли в кино, но и приличное наследство в виде московской квартиры, дачи, а также интеллектуальной собственности. Кто станет правопреемником актрисы, читайте в материале «Радио 1».
Жизнь и карьера
Валентина Талызина родилась 22 января 1935 года в городе Омске. Она прошла долгий путь от студентки сельскохозяйственного института до одной из самых известных актрис Советского Союза. В 1958 году она окончила ГИТИС, и с этого момента ее жизнь оказалась неразрывно связана с театром. Большую часть карьеры актриса посвятила Театру имени Моссовета, где создала более 40 ярких образов, включая роли в спектаклях по произведениям Достоевского, Островского и Шекспира.
В кинематографе Талызина стала одной из самых любимых актрис советского зрителя. Зрители запомнили ее по ролям в таких культовых фильмах, как «Зигзаг удачи», «Большая перемена», «Яма» и «Афоня». Кроме того, миллионы людей знают и любят ее голос — именно она озвучила Надю Шевелеву в «Иронии судьбы…» и маму дяди Фёдора в мультфильмах о Простоквашино. Всего за свою карьеру Талызина сыграла около 165 ролей, оставив глубокий след в истории отечественного кино.
Трагическая кончина артистки
В прошлом году в средствах массовой информации появилась информация о том, что у Валентины Талызиной диагностировали тахикардию. Специалисты рекомендовали ей пройти обследование и заняться своим здоровьем, но актриса не испытывала симпатии к больницам и врачам, поэтому предпочитала лечиться самостоятельно.
В марте 2025 года состояние здоровья актрисы резко ухудшилось. Она испытывала сильную тошноту и слабость. Актрису срочно госпитализировали в больницу, где был установлен страшный диагноз — рак поджелудочной железы. Талызина отказалась от лечения, предпочтя провести отведенное время дома. При этом артистка не переставала выходить на сцену. 21 июня 2025 года Валентины Талызиной не стало. Она умерла в своей квартире в возрасте 90 лет.
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Что отсталость после смерти артистки
После ухода из жизни народной артистки Валентины Талызиной осталось имущество, оцениваемое экспертами более чем в 60 миллионов рублей. Основную ценность представляет московская двухкомнатная квартира площадью 38 кв.м на Большой Никитской улице, где актриса прожила более 50 лет. Приобретенная еще в 1970-х годах, эта квартира в историческом центре Москвы сегодня оценивается в 47-50 миллионов рублей. Для Талызиной это было не просто жилье, а настоящее творческое гнездо – здесь она готовилась к ролям, принимала гостей и проводила свободное время.
Еще одним ценным активом стала подмосковная дача в поселке Кратово – деревянный дом 1937 года постройки, который актриса называла своим «местом силы». На этой даче она отдыхала, занималась садом и работала над новыми ролями. Сегодня стоимость этого участка с домом оценивается минимум в 12 миллионов рублей.
Особую часть наследства составляют интеллектуальные права и личные ценности: гонорары за озвученные ею роли в культовых фильмах и мультфильмах, государственные награды и ордена, а также личный архив с рукописями, письмами и памятными вещами. Все это наследие представляет не только материальную, но и культурно-историческую ценность, сохраняя память об одной из самых ярких актрис советского и российского кинематографа.
Наследники Талызиной
После кончины народной артистки Валентины Талызиной внимание общественности обратилось к вопросу о её наследстве. В соответствии с действующим законодательством, основным наследником первой очереди является единственная дочь актрисы — 56-летняя Ксения Хаирова. Однако в семье есть ещё одна потенциальная наследница — 25-летняя внучка Анастасия Талызина, продолжающая актёрскую династию.
Ксения Хаирова, как и её знаменитая мать, окончила ГИТИС и посвятила себя театру и кино. Зрителям она запомнилась по ролям в таких фильмах, как «Николай Вавилов», «Сыщики» и «Институт благородных девиц». Личная жизнь актрисы складывалась непросто — четырежды вступая в брак, ни один из них она не смогла сохранить. В 1999 году у Ксении родилась дочь Анастасия, которую она воспитывала без помощи отца ребёнка. Несмотря на жизненные трудности, дочь всегда могла рассчитывать на поддержку матери.
Анастасия Талызина, внучка легендарной актрисы, сознательно выбрала для сцены знаменитую фамилию бабушки. Молодая актриса уже успела заявить о себе — в 2025 году её номинировали на премию «Золотой орёл» за роль в фильме «Воздух». Быстро развивающаяся карьера позволяет предположить, что именно Анастасия может стать духовной преемницей Валентины Талызиной.
По закону наследство должно отойти Ксении Хаировой, однако некоторые эксперты допускают возможность существования завещания в пользу внучки. Особенно тёплые отношения между бабушкой и внучкой, а также решение Анастасии взять фамилию Талызина, говорят об их особой связи.
По информации из близкого окружения семьи, конфликтов из-за наследства не предвидится. Ксения и Анастасия всегда поддерживали друг друга, а сама Валентина Илларионовна, по всей видимости, заранее обсудила с родными вопросы распределения своего имущества.