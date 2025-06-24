Элитная дача, квартира за 50 млн: какое наследство оставила Валентина Талызина и кто получит ее богатство

Валентина Талызина (Фото: РИА Новости)

Сегодня, 24 июня, пройдет прощание с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной. Актриса оставила после себя не только яркие роли в кино, но и приличное наследство в виде московской квартиры, дачи, а также интеллектуальной собственности. Кто станет правопреемником актрисы, читайте в материале «Радио 1».




Жизнь и карьера


Валентина Талызина (Фото: репортаж Первого канала)
Валентина Талызина родилась 22 января 1935 года в городе Омске. Она прошла долгий путь от студентки сельскохозяйственного института до одной из самых известных актрис Советского Союза. В 1958 году она окончила ГИТИС, и с этого момента ее жизнь оказалась неразрывно связана с театром. Большую часть карьеры актриса посвятила Театру имени Моссовета, где создала более 40 ярких образов, включая роли в спектаклях по произведениям Достоевского, Островского и Шекспира.

В кинематографе Талызина стала одной из самых любимых актрис советского зрителя. Зрители запомнили ее по ролям в таких культовых фильмах, как «Зигзаг удачи», «Большая перемена», «Яма» и «Афоня». Кроме того, миллионы людей знают и любят ее голос — именно она озвучила Надю Шевелеву в «Иронии судьбы…» и маму дяди Фёдора в мультфильмах о Простоквашино. Всего за свою карьеру Талызина сыграла около 165 ролей, оставив глубокий след в истории отечественного кино.

Трагическая кончина артистки


Валентина Талызина (Фото: репортаж Первого канала)
В прошлом году в средствах массовой информации появилась информация о том, что у Валентины Талызиной диагностировали тахикардию. Специалисты рекомендовали ей пройти обследование и заняться своим здоровьем, но актриса не испытывала симпатии к больницам и врачам, поэтому предпочитала лечиться самостоятельно.

В марте 2025 года состояние здоровья актрисы резко ухудшилось. Она испытывала сильную тошноту и слабость. Актрису срочно госпитализировали в больницу, где был установлен страшный диагноз — рак поджелудочной железы. Талызина отказалась от лечения, предпочтя провести отведенное время дома. При этом артистка не переставала выходить на сцену. 21 июня 2025 года Валентины Талызиной не стало. Она умерла в своей квартире в возрасте 90 лет.

Раскрыто место прощания с умершей от рака звездой «Иронии судьбы» Валентиной Талызиной
Раскрыто место прощания с умершей от рака звездой «Иронии судьбы» Валентиной Талызиной

Что отсталость после смерти артистки


После ухода из жизни народной артистки Валентины Талызиной осталось имущество, оцениваемое экспертами более чем в 60 миллионов рублей. Основную ценность представляет московская двухкомнатная квартира площадью 38 кв.м на Большой Никитской улице, где актриса прожила более 50 лет. Приобретенная еще в 1970-х годах, эта квартира в историческом центре Москвы сегодня оценивается в 47-50 миллионов рублей. Для Талызиной это было не просто жилье, а настоящее творческое гнездо – здесь она готовилась к ролям, принимала гостей и проводила свободное время.

Еще одним ценным активом стала подмосковная дача в поселке Кратово – деревянный дом 1937 года постройки, который актриса называла своим «местом силы». На этой даче она отдыхала, занималась садом и работала над новыми ролями. Сегодня стоимость этого участка с домом оценивается минимум в 12 миллионов рублей.

Особую часть наследства составляют интеллектуальные права и личные ценности: гонорары за озвученные ею роли в культовых фильмах и мультфильмах, государственные награды и ордена, а также личный архив с рукописями, письмами и памятными вещами. Все это наследие представляет не только материальную, но и культурно-историческую ценность, сохраняя память об одной из самых ярких актрис советского и российского кинематографа.

Наследники Талызиной


Ксения Хаирова и Валентина Талызина (Фото: Instagram*@hairovakseniya)

После кончины народной артистки Валентины Талызиной внимание общественности обратилось к вопросу о её наследстве. В соответствии с действующим законодательством, основным наследником первой очереди является единственная дочь актрисы — 56-летняя Ксения Хаирова. Однако в семье есть ещё одна потенциальная наследница — 25-летняя внучка Анастасия Талызина, продолжающая актёрскую династию.

Ксения Хаирова, как и её знаменитая мать, окончила ГИТИС и посвятила себя театру и кино. Зрителям она запомнилась по ролям в таких фильмах, как «Николай Вавилов», «Сыщики» и «Институт благородных девиц». Личная жизнь актрисы складывалась непросто — четырежды вступая в брак, ни один из них она не смогла сохранить. В 1999 году у Ксении родилась дочь Анастасия, которую она воспитывала без помощи отца ребёнка. Несмотря на жизненные трудности, дочь всегда могла рассчитывать на поддержку матери.


Ксения Хаирова, Валентина и Анастасия Талызины (Фото: Instagram*@ talyzinaanastasiia)

Анастасия Талызина, внучка легендарной актрисы, сознательно выбрала для сцены знаменитую фамилию бабушки. Молодая актриса уже успела заявить о себе — в 2025 году её номинировали на премию «Золотой орёл» за роль в фильме «Воздух». Быстро развивающаяся карьера позволяет предположить, что именно Анастасия может стать духовной преемницей Валентины Талызиной.

По закону наследство должно отойти Ксении Хаировой, однако некоторые эксперты допускают возможность существования завещания в пользу внучки. Особенно тёплые отношения между бабушкой и внучкой, а также решение Анастасии взять фамилию Талызина, говорят об их особой связи.

По информации из близкого окружения семьи, конфликтов из-за наследства не предвидится. Ксения и Анастасия всегда поддерживали друг друга, а сама Валентина Илларионовна, по всей видимости, заранее обсудила с родными вопросы распределения своего имущества.

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Елена Генералова

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