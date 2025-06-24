24 июня 2025, 11:40

Валентина Талызина (Фото: РИА Новости)

Сегодня, 24 июня, пройдет прощание с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной. Актриса оставила после себя не только яркие роли в кино, но и приличное наследство в виде московской квартиры, дачи, а также интеллектуальной собственности. Кто станет правопреемником актрисы, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Жизнь и карьера Трагическая кончина артистки Что отсталость после смерти артистки Наследники Талызиной



Жизнь и карьера

Валентина Талызина (Фото: репортаж Первого канала)



Трагическая кончина артистки

Валентина Талызина (Фото: репортаж Первого канала)



Раскрыто место прощания с умершей от рака звездой «Иронии судьбы» Валентиной Талызиной

Что отсталость после смерти артистки

Наследники Талызиной

Ксения Хаирова и Валентина Талызина (Фото: Instagram*@hairovakseniya)

