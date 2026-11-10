Билан начал выпускать косметику под названиями двух хитов
Певец Дима Билан зарегистрировал два товарных знака с названиями «Мечтатели» и «На берегу неба», связанными с его песнями. Об этом сообщает ТАСС.
По данным Роспатента, заявки на регистрацию артист подал в марте 2026 года. Один из знаков зарегистрировали в октябре, другой — в ноябре. Под них попадают парфюмерия, косметика, очки, ювелирные изделия, сумки, одежда, обувь, головные уборы, игрушки и предметы домашнего обихода.
Кроме того, знаки охватывают рекламу, продвижение товаров, выпуск музыкальной продукции, организацию концертов и шоу, а также другие услуги в сфере развлечений.
Ранее сообщалось, что Билан решил расширить использование названий своих песен и зарегистрировал товарные знаки «Я твой номер один» и «Болен тобой».
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