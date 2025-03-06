«На каждом дне рождения дочери прошу у неё прощения»: Лариса Долина откровенно рассказала о главном сожалении в жизни

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода нередко оказывается в самом центре скандалов. Даже свою музыкальную карьеру артистка начала с конфликтов с коллегами по сцене. Чем на этот раз Лобода привлекла к себе внимание расскажет «Радио 1».