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«На каждом дне рождения дочери прошу у неё прощения»: Лариса Долина откровенно рассказала о главном сожалении в жизни

Лариса Долина сожалеет, что мало времени уделяла своей единственной дочери
Лариса Долина (фото: Telegram @dolinaofficial)

Лариса Долина (фото: Telegram @dolinaofficial)

Лариса Долина с горечью призналась, что успешная карьера стоила ей отношений с единственной дочерью Ангелиной. Однако теперь все проблемы в прошлом, и в семье царит гармония.
Певица признаёт, что не была для своей наследницы лучшей мамой. Ангелина взрослела, когда родительница была на постоянных гастролях, стремясь обеспечить семью. Однако до сих пор артистку гложет чувство вины.

«На каждом дне рождения Лины я прошу у неё прощения за тот период, когда она была маленькой и мне приходилось ездить на гастроли. А в Советском Союзе они были очень длинными, поэтому мы редко виделись. Я, конечно, приезжала её навещать, и какое-то время мы были вместе. Но ей не хватало общения со мной, и я до сих пор об этом очень жалею. У меня не было другого выхода – мне надо было зарабатывать деньги», – призналась Долина.
Недостаток общения с матерью негативно сказался на жизни Лины. Когда она уехала получать образование в Лондон, то связалась там с плохой компанией.

«Это был ужас. Они знакомились на улице с какими-то бомжами, приводили к ней домой, садились и курили. Она ещё проводила с ними лекции, что им не обязательно слушать родителей», – с ужасом вспоминает народная артистка России.
Она отметила, что после этого ей пришлось отправить дочь в Киево-Печерскую лавру, где её отмаливали три дня. После этого к Ангелине вернулся разум.

Теперь Долина старается наверстать упущенное уже с 13-летней внучкой. С ней она проводит много времени – они вместе путешествуют, творят и не имеют секретов друг от друга.

К слову, девочка мечтает продолжить путь звёздной бабушки и посвятить себя эстраде. Девочка уже участвовала в вокальных телевизионных проектах и выступала на одной сцене с Долиной.

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«За языком нужно следить»: стилист Байрамов ответил на угрозы Брухуновой и пообещал преподать ей урок
Стилист Байрамов ответил на угрозы Брухуновой
06 марта 2025, 17:05

Омар Байрамов (фото: ВКонтакте @omarbayramov) и Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)

Татьяна Брухунова попала в очередной скандал, который спровоцировала сама. Молодой жене Евгения Петросяна не понравилось, что стилист Омар Байрамов подробно разобрал её образы.
Женщина накинулась на эксперта моды с угрозами и призвала своих подписчиков его травить. Однако Байрамов не стал отвечать жене юмориста тем же, а, наоборот, предложил Татьяне помощь, да ещё и безвозмездную.

Байрамов пообщался с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сериала «Между нами химия». Стилист подчеркнул, что не отпускал в адрес Брухуновой оскорбительных высказываний, в то время как она оставила ему нелицеприятное послание в своих соцсетях, которое впрочем потом удалила.

Эксперт моды отметил, что не злится на супругу Петросяна, но с недоумением относится к ситуации. Он не ожидал, что приличная с виду Брухунова позволит себе такое странное поведение. Теперь стилист намерен решать конфликт в правовом поле, чтобы преподать женщине урок.

«Не нужно думать, что если вы дорвались до денег, то вам всё дозволено. Не нужно ставить себя выше других. И, я думаю, полезно, когда за такие вещи наказывают, чтобы люди отдавали себе отчет, что за языком нужно следить», – высказался Байрамов.
Вместе с тем, стилист дал понять, что Татьяна сможет мирно урегулировать конфликт, а Омар даже поможет ей обновить гардероб и придать её образу действительно красивый вид.

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Слухи о нетрадиционной ориентации* и азербайджанский олигарх: личная жизнь Светланы Лободы и от кого на самом деле она родила?
06 марта 2025, 16:45

Светлана Лобода (Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова)

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода нередко оказывается в самом центре скандалов. Даже свою музыкальную карьеру артистка начала с конфликтов с коллегами по сцене. Чем на этот раз Лобода привлекла к себе внимание расскажет «Радио 1».

Музыкальная карьера


До своей ошеломляющей популярности в России Лобода и не мечтала о том, что когда-то будет заполнять стадионы. Сначала оказалась в небольшом местном музыкальном коллективе «Капучино», затем привлекла внимание Константина Меладзе, который искал солистку для своего проекта. Это стало для нее пропуском в мир российского шоу-бизнеса. Однако удержаться в группе ей не удалось из-за ее непростого характера.

Скандалы с Надеждой Грановской и Верой Брежневой стали причиной ее ухода из коллектива: по различным данным, Меладзе не смог терпеть постоянные конфликты между Лободой и Брежневой и решил с ней расстаться. В составе трио певица проработала всего около четырех месяцев, после чего начала самостоятельную карьеру.

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В тот момент Светлана Лобода осознала, что путь к музыкальному успеху требует скандалов и конфликтов. Не проходило и месяца, как она, выбравшись из-под контроля Меладзе, снова становилась участницей очередной ссоры.


Нетрадиционная ориентация*


Светлана Лобода (Фото: Телеграм @lobodaofficial)

На Украине певицу неоднократно обвиняли в романах с женщинами*. Слухи подогревал тот факт, что Лобода слишком много времени проводила со своим продюсером Нателлой Крапивиной-Алиевой. Стоит отметить, что Нателла — дочь одного из самых состоятельных людей Украины, строительного магната азербайджанского происхождения Вагифа Алиева. Он владеет такими торговыми центрами, как «Мандарин Плаза», Ocean Plaza, Lavina Mall и Blockbuster Mall, а также бизнес-центром «Парус» — самым высоким небоскрёбом в стране, и элитным жилым комплексом ЖК Diamond Hill.

В последнее время между продюсером и певицей начали ходить слухи о возможной любовной связи*. Говорят даже, что Нателла планирует сменить пол ради Лободы*. После рождения второй дочери у певицы и ряда неоднозначных высказываний девушек на эту тему, общественные подозрения только усилились.

«Около трех лет назад мы познакомились с Нателлой и начали дружить. Потом у нас родилась девочка, мое сокровище большое, и я поняла, что ближе человека, чем Нателла, у меня нет. Я ей очень доверяю и хочу, чтобы она была крестной матерью моего ребенка. В связи с этим событием мы сроднились еще больше», — говорила прежде Лобода украинским СМИ.


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Мужчины Светланы Лободы


Несмотря на слухи о возможной связи с Нателлой, Лободу нередко замечали в компании мужчин. В самом начале карьеры певица была замечена в отношениях с собственным продюсером Александром Ширковым. После того, как связь с экс-возлюбленным была разорвана, артистка закрутила роман с телеведущим и актером Геннадием Попенко. Среди мужчин, в разные периоды носивших статус бойфрендов восхитительной блондинки, называют испанского промоутера Энрике Лопеса, продюсера Михаила Ясинского, хореографа Андрея Царя и даже Тиля Линдеманна, фронтмена немецкой группы «Rammstein».

Предполагалось даже, что он мог стать отцом ее ребенка. Однако внимательные поклонники подсчитали, что с момента их встречи до появления ребенка прошло более 10 месяцев, и предложили альтернативную версию относительно отцовства ребенка Лободы.

«Света вообще-то уже давно живет с девушкой Нателлой, ее продюсером. И, по всей видимости, она просто сделала ЭКО, чтобы был совместный ребенок. А весь этот бред с «Раммштайном» — показуха для зрителей», — пишут пользователи Сети.

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«Она имеет право»: Пригожин вступился за Глюкозу после обвинений в наркомании
Продюсер Пригожин: странное поведение Глюкозы может оказаться пиаром альбома
06 марта 2025, 16:30

Валерия и Иосиф Пригожин (фото: Telegram @iosifprigozhin)

Странное поведение Глюкозы на попавшем в сеть видео, после которого ее начали обвинять в употреблении наркотиков, может оказаться лишь попыткой как можно громче пропиарить новый альбом. Об этом заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
По его словам, дело также может быть в том, что после летнего скандала в Красноярске прошло не так много времени, и певица все еще переживает сильный стресс.
«Да, возможно, поведение Глюкозы вызывает возмущение и удивление у некоторых, но почему люди всегда спешат всех записывать в наркоманы? Она живой человек, имеет право реагировать на любые явления так как считает нужным, она не должна отчитываться ни перед кем за свои поступки, если, конечно, это не связано с нарушением закона», — возмутился Пригожин в беседе с Общественной Службой Новостей.
Тем временем представители певицы, отмечает ОСН, отказались давать какие-либо комментарии о распространяющемся в интернете видео.

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«Мытьё коридоров и туалетов»: стало известно, в каких условиях будет жить Елена Блиновская в колонии
Елену Блиновскую отправят в колонию, где царит дедовщина
06 марта 2025, 16:28

Елена Блиновская (фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Елене Блиновской, которой ранее вынесли приговор за мошенничество, придётся непросто в неволе. Вероятнее всего, её отправят в исправительную колонию, где царит дедовщина
Судьба «королевы марафонов» оказалась более суровой, чем она могла надеяться. Судья вынес приговор многодетной матери – целых пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в женской колонии.

Без сомнения, блогер, находящаяся сейчас в СИЗО №6 в столичном районе Печатники, будет обжаловать решение суда, поэтому пока в колонии не окажется.

Однако как только приговор окончательно вступит в законную силу, в течение 10 дней Блиновскую отправят в колонию. Рассматриваются два варианта – Можайская колония, которая ближе к её месту жительства, или женская колония в Ивановской области.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и справам человека Ева Меркачева склоняется всё же к тому, что Елена попадёт в Можайскую колонию.

«Колония большая, там есть дом ребенка, женщины работают на швейном производстве. Но, конечно, никакая она не образцово-показательная. Там есть такие же проблемы как в остальных и самая главная – это дедовщина. Это значит, что новички выполняют всю грязную работу: мытье коридоров, туалетов и так далее. У тех, кто только пришёл меньше прав, чем у тех, кто сидит дольше. Можно ли прекратить? Можно, но должно хорошо работать воспитательное дело», – пояснила общественница в беседе с Woman.ru.
В колонии при этом есть возможность купить продукты или заказать еду. Оплачивать её можно со своего счёта или этим могут заняться родственники. Так, Блиновская сможет заказать фетучини с креветками и кабачками за 1150 рублей, тирамису-маскарпоне за 1550 рублей или запечённые бёдрышки за 760 рублей.

Также Меркачева подчеркнула, что Елена, как и все заключённые, сможет видеться с детьми. Ей положены длительные трёхдневные свидания раз в два месяца, а также короткие встречи.

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#блогер
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#уголовное дело
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Яна Поплавская требует закрыть шоу «Маска» из-за пропаганды квадробинга
06 марта 2025, 16:21

Яна Поплавская (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Яна Поплавская заявила, что проблема квадробинга в России всё ещё актуальна. В связи с этим актриса призвала закрыть шоу «Маска», где звёзды переодеваются в животных.
Звезда фильма «Про Красную Шапочку» обратилась к депутатам Госдумы с просьбой рассмотреть законопроект по пресечению пропаганды квадробинга. В качестве примера, иллюстрирующего проблему, Поплавская привела популярное музыкальное шоу «Маска», выходящее на телеканале НТВ.

В проекте звезды отечественного шоу-бизнеса наряжаются в различные костюмы, в том числе имитирующие животных, и исполняют песни перед членами жюри, которые должны угадать, какая знаменитость прячется под маской.

«Проблема всё еще актуальна! Включите НТВ и посмотрите «Маску». Собаки, коровы, обезьяны, капибары, птички и прочая живность, в которых переодеваются взрослые дяди и тёти. Шоу квадроберов идёт в прайм-тайм, жюри и ведущие – в восторге. Насчёт телезрителей сомневаюсь. Недешёвое шоу, кстати – костюмы, свет, декорации, гонорары участникам и жюри. Только вложенные миллионы дают какой-то странный результат», – заявила Поплавская в своём Telegram-канале.
Актриса возмущена, что федеральный телеканал культивирует квадроберов. Она указала, что на Первом канале выходит похожее шоу, однако она не может себе представить, чтобы, например, музыкант Денис Майданов переоделся в костюм животного и уехал выступать перед бойцами СВО.

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#актриса
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