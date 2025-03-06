«На каждом дне рождения дочери прошу у неё прощения»: Лариса Долина откровенно рассказала о главном сожалении в жизни

Лариса Долина (фото: Telegram @dolinaofficial)
Лариса Долина с горечью призналась, что успешная карьера стоила ей отношений с единственной дочерью Ангелиной. Однако теперь все проблемы в прошлом, и в семье царит гармония.
Певица признаёт, что не была для своей наследницы лучшей мамой. Ангелина взрослела, когда родительница была на постоянных гастролях, стремясь обеспечить семью. Однако до сих пор артистку гложет чувство вины.
Теперь Долина старается наверстать упущенное уже с 13-летней внучкой. С ней она проводит много времени – они вместе путешествуют, творят и не имеют секретов друг от друга.
К слову, девочка мечтает продолжить путь звёздной бабушки и посвятить себя эстраде. Девочка уже участвовала в вокальных телевизионных проектах и выступала на одной сцене с Долиной.
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«На каждом дне рождения Лины я прошу у неё прощения за тот период, когда она была маленькой и мне приходилось ездить на гастроли. А в Советском Союзе они были очень длинными, поэтому мы редко виделись. Я, конечно, приезжала её навещать, и какое-то время мы были вместе. Но ей не хватало общения со мной, и я до сих пор об этом очень жалею. У меня не было другого выхода – мне надо было зарабатывать деньги», – призналась Долина.Недостаток общения с матерью негативно сказался на жизни Лины. Когда она уехала получать образование в Лондон, то связалась там с плохой компанией.
«Это был ужас. Они знакомились на улице с какими-то бомжами, приводили к ней домой, садились и курили. Она ещё проводила с ними лекции, что им не обязательно слушать родителей», – с ужасом вспоминает народная артистка России.Она отметила, что после этого ей пришлось отправить дочь в Киево-Печерскую лавру, где её отмаливали три дня. После этого к Ангелине вернулся разум.
Теперь Долина старается наверстать упущенное уже с 13-летней внучкой. С ней она проводит много времени – они вместе путешествуют, творят и не имеют секретов друг от друга.
К слову, девочка мечтает продолжить путь звёздной бабушки и посвятить себя эстраде. Девочка уже участвовала в вокальных телевизионных проектах и выступала на одной сцене с Долиной.
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Анастасия Чинкова