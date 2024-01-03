Директор Киркорова рассказал о смене гендиректора компании певца

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Решение о смене генерального директора компании «Филипп Киркоров Продакшн» было принято в связи с отъездом Артёма Кияшко. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал директор Филиппа Киркирова Максим Ситник.
Он подчеркнул, что соответствующее решение было принято ещё давно, однако продолжительное время были затруднения с поиском новой кандидатуры.
Собеседник «Газеты.Ru» рассказал, что бывший гендиректор Артём Кияшко решил сменить деятельность. Однако на вопросы о том, чем он занимается сейчас и как долго планирует это делать Ситник не ответил.
Изданию удалось выяснить, что по данным ЮГРЛ в настоящее время гендиректором компании числится Владимир Пономарёв.
ООО «Филипп Киркоров Продакшн» уже на протяжении 10 лет занимается деятельностью в сфере исполнительских искусств. Согласно данным из открытых источников, основным заказчиком организации является петербургский «БКЗ «Октябрьский».
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Собеседник «Газеты.Ru» рассказал, что бывший гендиректор Артём Кияшко решил сменить деятельность. Однако на вопросы о том, чем он занимается сейчас и как долго планирует это делать Ситник не ответил.
ООО «Филипп Киркоров Продакшн» уже на протяжении 10 лет занимается деятельностью в сфере исполнительских искусств. Согласно данным из открытых источников, основным заказчиком организации является петербургский «БКЗ «Октябрьский».
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Анастасия Чинкова